Erdoğan: FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülke ve bölgemizde yaşananlardan çıkardığımız derslerle kendimize daha aydınlık bir gelecek kurmak için daha çok çalışacağız. Şunu unutmayın, bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz" dedi.

Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında, Ankara'da 15 Temmuz darbe girişiminde ilk olarak hayatını kaybedenlerin mezarlarını kabirlerini ziyaret eden Erdoğan, hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki Millet Camii'nde Kuran okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun ardından 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümünde, darbe girişiminde yaşamını yitirenlerin yakınlarıyla Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Yemeğin ardından bir konuşma yapan Erdoğan "çok sayıda teröristi ortadan kaldırdıklarını" söyledi ve "Sadece Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lıyı, Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 600'e yakın PKK ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik. Terörle mücadele sınırlarımız içinde ve dışında böylesine büyük kayıplar vermek ve verdirmek kesinlikle bizim tercihimiz değildir. Devlet ve millet olarak bu mücadeleye mecbur kalıyoruz." dedi.

"Milletimizi kalkındırmak, refahımızı artırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz." diye konuşan Erdoğan "Terör örgütlerinin ısrarla üzerimize salınmasının gerisindeki amaçlardan birisinin bu olduğunu da bildirlerini" söyledi ve " "İşte bu kısır döngüyü kırmak için son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz. FETÖ'nün de tek hedefi ülkemizin birliğidir, beraberliğidir. " dedi.

"Sahada karşılarından duramayanların, diplomasi, siyaset, ekonomi tuzaklarını da birer birer teşhis ve teşhir ettiklerini" vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan " İnşallah bundan sonra işimiz daha kolay." dedi ve "yeni yönetim sistemiyle karar alma ve uygulama mekanizmalarını tıkayarak Türkiye'yi yönlendirenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldıklarını" belirtti.

'FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez'

Erdoğan "Şunu unutmayın bu FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok, yola devam edeceğiz. Vatanımızı korumak, devletimize sahip çıkmak için daha kararlı hareket edeceğiz. Milletimiz asırlardır sahada kanıyla, canıyla, bileğinin hakkıyla kazandıklarını masada söz oyunlarıyla, diplomasi tuzaklarıyla, gafletle ihanetle kaybetmekten bıkıp usanmıştır. Biz kaybetmeyeceğiz." ifadelerini de kullandı.

Bu arada, İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri dolayısıyla trafiğe kapatıldı.

Köprü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bir konuşma yapacağı etkinlik sona erene dek trafiğe kapalı kalacak.

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Erdoğan, Ankara'daki programı bittikten sonra İstanbul'a geçerek, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, köprüde düzenlenecek yürüyüşe katılacak ve halka hitap edecek.

Bu arada Karşıyaka Mezarlığı'ndaki 15 Temmuz Şehitliği'nde düzenlenen anma programına TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ankara Valisi Ercan Topaca, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve Emniyet Genel Müdür Vekili Erhan Gülveren katıldı.

'Yıldırım: Unutmayacağız, unutturmayacağız'

Yıldırım, ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada, "darbe gecesi Ankara'da şehadete ulaşan vatandaşların kabirlerine gelerek dua ettiklerini" ve "şehit yakınlarıyla bir araya geldiklerini" belirtti.

"Onların ruhunu şad ettik." diyen Yıldırım, iki yıl geçmiş olmasına rağmen acıların tazeliğini koruduğunu dile getirdi.

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Yıldırım, "15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız demiştik. Gerek şehit yakınlarımız gerekse milletimizin tamamı bu duygularla bugünü anıyor. Şehitlerimiz bu ülkenin teminatıdır, ay yıldızlı bayrağımıza rengini veren kahramanlarımızdır. Bayrağımızdaki hilal bağımsızlığımızın sembolüdür, yıldızlar da her bir şehidimizin bir nişanesidir." diye konuştu.