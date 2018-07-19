Trump: Erdoğan Pastör Brunson'ın serbest bırakılması için bir şey yapmalı

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ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'de Ekim 2016'dan bu yana tutuklu olan Pastör Andrew Craig Brunson'ın tutukluluğuna devam kararı çıkmasına tepki gösterip Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Twitter'da etiketleyerek "Erdoğan, Brunson'ın serbest kalması için bir şey yapmalı" dedi.

Trump, Twitter hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeler var: "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"

@realDonaldTrump tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin A total disgrace that Turkey will not release a respected U.S. Pastor, Andrew Brunson, from prison. He has been held hostage far too long. @RT_Erdogan should do something to free this wonderful Christian husband & father. He has done nothing wrong, and his family needs him! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 Temmuz 2018

İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Craig Brunson Çarşamba günü görülen davasının üçüncü duruşmasında da tahliye edilmedi.

Brunson, Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump daha önce de bizzat Türkiye'den Pastör'ün iadesini talep etmişti.

Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mayıs 2017'de yaptığı görüşmede Brunson'ın durumunu gündeme getirmişti.

Görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Trump, Pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu konusunu da gündeme getirdi ve Türk Hükümeti'nden kendisini hızlı bir şekilde ABD'ye iade etmesini istedi" denildi.

Bu tutukluluk iki ülke arasında tansiyonu yükselten konular arasında yer alıyor.

Telif hakkı AFP Image caption Pastör Brunson, tutuklandığı sırada Türkiye'de süresiz oturma izni için yaptığı başvurunun sonucunu bekliyordu

Brunson ne zaman ve neden tutuklandı?

Pastör Brunson, Ekim 2016'da eşiyle birlikte ifadeye çağrıldı ve ifade için gittiklerinde gözaltına alındı.

Brunson, Ağustos 2017'de, İzmir F Tipi Cezaevi'nde yatmakta olduğu sırada "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacıyla temin etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından tutuklanması talep edildi.

Pastör Brunson, Ağustos 2017'de bir kez daha tutuklanması isteminin değerlendirildiği duruşmada verdiği ifadede hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini söyledi. 7 Mayıs 2018'deki duruşmada da tahliye talebi kabul görmemişti.

Erdoğan'tan takas çağrısı

Erdoğan, Eylül 2017'de yaptığı bir konuşmada, Brunson'ın serbest bırakılmasını Fethullah Gülen'in ABD'den iadesiyle bağdaştıran ifadeler kullanmıştı:

"Pensilvanya'daki nasipsiz adamın arkasından giden profesörler de var. Sen nasıl profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? 'Papazı verin' diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargılayalım, biz de onu size verelim. 'Onu karıştırma' diyorlar" dedi. ABD ise olası bir takası reddetti.