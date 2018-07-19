Adnan Oktar tutuklandı

Telif hakkı DHA Image caption Adnan Oktar ve 91 kişi bugün adliyeye sevk edildi

Kamuoyunda "Adnan Hoca" olarak bilinen ve geçen hafta içerisinde gözaltına alınan Adnan Oktar çıkarıldığı mahmede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik yapılan operasyon kapsamında tutuklananların sayısı 39 oldu.

Adnan Oktar, Alev Babuna, Didem Ürer, Ayşegül Hüma Babuna ve Ahmet Oktar Babuna'nın aralarında bulunduğu 176 şüpheli 'örgüt kurma", "çocukların cinsel istismarı", "cinsel saldırı", "reşit olmayanla cinsel ilişki", "çocuğun kaçırılması veya alıkonulması", "tehdit", "şantaj", "hürriyeti tehdit", "malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma" suçlarından tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilmişti.

Yedi şüpheli savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı, iki şüpheli adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Oktar "örgüt lideri" olarak tanımlanırken, 32 şüphelinin "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, Çocuğun cinsel istismarı, Nitelikli Cinsel Saldırı, Şantaj, Malvarlığı değerlerini yurtdışına çıkarma, Cebir, şiddet ve tehdit kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından" tutuklanmalarının istendiği belirtildi.

Açıklamada, Oktar "örgüt lideri" olarak nitelendirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafınndan geçen hafta içerisinde Oktar ve kendisini 'Adnan Hoca'nın müridi' olarak tanımlayan kişilere yönelik İstanbul merkezli beş ilde operasyon düzenlendi.

Hakkında operasyon başlatılan kişi sayısı 235 olarak açıklandı.

Soruşturma kapsamında 187 kişi gözaltına alındı ve bunların 92'si adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen kişilerin ifade işlemleri için Terör ve Organize Suçlar bürosundan 40 savcı görevlendirildi.

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Grup 'Adnan Oktar Suç Örgütü' olarak tanımlandı

Operasyonun başlamasının ardından yapılan açıklamada, soruşturmanın hedefindeki grup "Adnan Oktar Suç Örgütü" olarak tanımlandı.

Soruşturmaya konu suçlar şöyle sıralanmıştı:

"Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, reşit olmayanla cinsel ilişki, çocuğun kaçırılması veya alıkonulması cinsel taciz, şantaj, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, siyasi ve askeri casusluk, dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, özel hayatın gizliliğini ihlal, resmi belgede sahtecilik, terörle mücadele kanununa muhalefet, tehdit, cebir, iftira, halkı askerlikten soğutma, hakaret, suç uydurma, yalan tanıklık, nitelikli dolandırıcılık, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet, vergi usul kanununa muhalefet, rüşvet, eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, eziyet, kişisel verilerin kaydedilmesi siyasi hakların kullanılmasının engellenmesi, ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin engellenmesine dair kanuna muhalefet."

Adnan Oktar, kendisine yönelik suçlamaları reddediyor ve bu operasyonu "İngiliz derin devletinin bir oyunu" olarak tanımlıyor.