BBC Arşivlerinde Kıbrıs harekâtı ve Türkiye

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 20 Temmuz 1974 Kıbrıs müdahalesinden yaklaşık bir ay sonra hazırladığı TV haberi var.

BBC'nin Panorama programı, müdahaleden haftalar sonra Türkiye ve Kıbrıs'a giderek, adada yaşananları ve müdahale sonrası yeni sürecin nasıl işleyeceğini araştırdı.

Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'le yapılan röportaj, haberin önemli bir bölümünü oluşturuyor.

Görüntüler, 24 yıl sonra ilk kez internet ortamında yayımlanıyor.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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