İYİ Parti'de seçimli olağanüstü kongre kararı: Meral Akşener aday olmayacağını açıkladı

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İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında yaşanan parti içi tartışmaların ardından olağanüstü kongreye gitme kararı çıktı.

Meral Akşener Twitter hesabıdan aday olmayacağını açıkladı.

@meral_aksener tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) 22 Temmuz 2018

Akşener mesajında, "Parti tüzüğümüzün şahsıma tanıdığı yetki çerçevesinde seçimli kurultay kararı almış bulunuyorum. Kurultayda aday olmayacağım, aday olacak arkadaşlarıma başarılar diliyorum" dedi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan da Akşener'in mesajından önce Twitter hesabından, "İYİ Parti'nin Afyonkarahisar Sandıklı'daki kampında sert tartışmalar yaşandı. Eleştiriler sonrası toplantıyı terk eden Akşener'i istifa etmemesi için kurmayları ikna etmeye çalıştı. Krizin ardından İYİ Parti olağanüstü kongreye gitme kararı aldı" mesajı attı.

@LutfuTurkkan tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Genel Başkanımız Meral Akşener, Afyon’daki çalıştayımızın son gününde, seçim değerlendirmesi yaparak, tüzüğümüzün kendisine verdiği yetki ile seçimli kongre çağrısı yaptı. — Lütfü Türkkan (@LutfuTurkkan) 22 Temmuz 2018

@AhatAndican tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz Afyon çalıştayımız sona erdi. Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener Parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı. Hayırlı olsun — Ahat Andican (@AhatAndican) 22 Temmuz 2018

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican da, Twitter hesabından "Seçim sonuçlarını değerlendirdiğimiz Afyon çalıştayımız sona erdi. Sn. Genel Başkanımız Meral Akşener Parti kadrolarının yenilenmesi ve güven tazelemesi amacıyla başkanlık yetkisini kullanarak seçimli genel kongre kararı aldı. Hayırlı olsun" mesajı paylaştı.

DHA'nın haberine göre kongre bir ay içinde yapılacak ve Genel Başkan Meral Akşener yeniden aday olacak.

DHA, basına kapalı düzenlenen değerlendirme toplantısının gergin geçtiği ve sonuç bildirgesinde Akşener'e yönelik eleştirilerin artması üzerine partililer arasında sert tartışmalar yaşandığı iddiasını aktardı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın da "Cuma gününden beri yapılan toplantının içerisindeyim. 3 temel konuda masalarda 14-15 kişilik gruplar görüşlerini ifade etti. Her masa kendi seçtiklerini bülten haline getirdi. Sunucu eşliğinde hangi konundan ne kadar çok bahsedildiği yüzeysel olarak anlatıldı" dedi.

Aydın, "Eleştiriler de oldu. Seçimden yeni çıkan partini yüzde 10 ile çıktığını ve devlete karşı, güçlü partiye karşı başarılı olduğunu beyan eden de oldu. Olağanüstü kongre açıklamalarında bulundular. Aday olmayı düşünecek kimse yok. Cesaret edecek, aday olacak başka kişinin olabileceğini düşünmüyorum" diye konuştu.