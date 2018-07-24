'Şiddet kanunun korumayacağı düşünülenlere uygulanır, çocuklar bu evrede'

Türkiye'de çocuk istismarı, çocukların hak ihlali, şiddet ve kasten ölümlere ilişkin sağlıklı istatistik ve verilere ulaşmak zor.

Zira derneklerin, bakanlıkların ve sivil toplum kuruluşlarının verileri ancak adli makamlara ve basına yansıyan vakalarla değerlendirilebiliyor. Birçok istismar ve şiddet olayı örtülü kalıyor.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan hak savunucuları ve hukukçular, çocuk cinayetleri ve çocuğa şiddet vakalarının durdurulabilmesi için gerekli görülen hak temelli, bütüncül çocuk politikalarının eksik olduğu görüşünde.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Başkanı Gülsüm Kav, "Bütün şiddet ve suç tipleri, kanunun korumayacağı düşünülen kişilere uygulanır. Bu bizim memlekette kadınlardı, ya da nefret suçlarının hedefindeki translar, azınlıklar" diyor. Kav'a göre Türkiye'de şimdi de çocuklar böyle bir evrede.

2016'da KHK ile kapatılan Gündem Çocuk Derneği Kurucu üyesi ve Sosyal Hizmetler Uzmanı Emrah Kırımsoy ise "Çocuklarla ilgili düzenli bilgi tutamıyoruz, verilerimiz yeterli değil".

Emrah Kırımsoy, ortaya çıkabilecek verilerin çözülmesi gereken büyük bir soruna işaret edeceğini söylüyor.

Türkiye çocuklarını koruyamıyor mu?