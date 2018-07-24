Telif hakkı AFP Image caption HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Halkların Demokratik Partisi (HDP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'a Meclisten geçici olarak 2 birleşim çıkarılma cezası verildi.

Karar, TBMM Genel Kurulu'nda, "terörle mücadelede" yeni düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin birinci bölümü üzerinde yapılan görüşmeler sırasında alındı.

HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, teklifin 1. maddesi üzerinde partisinin verdiği önerge üzerinde söz aldı.

Ahmet Şık, kanun teklifini "darbecilerin basit bir karikatürü" olarak nitelendirdi.

Şık, "Hükmünü sürdüğünüz fiili yönetim biçiminizi daha da şeditleştirmek, kötülüğünüzün iktidarını arşa değdirmek ve zulmünüzü meşrulaştırmak için darbeye karşı tedbir görünümü altında OHAL ilan etmeniz hiç şaşırtıcı değildi. 251 insanın canına mal olan bir kanlı kalkışmayı, 'Allah'ın lütfu' diye görmenizin sırrı da burada saklıydı" dedi.

"Darbeci güruhla suç ortaklığınızı ortaya koyacak hakikatin, sonsuza kadar sır olarak kalmasını istiyorsunuz" diye konuşan Şık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yargıyı elinizde bir sopaya dönüştürüp, iktidarınıza yönelik her tür eleştirinin derdest edilmesi ve siyasi rakiplerinizin tasfiyesi için kullanıyor ve hukuk cinayetlerinin altına pervasızca imzanızı atıyorsunuz. Kimi zaman da, siyasi iktidarınızı besleyen cinayetler, yolsuzluklar, hırsızlıklar ve her türlü çirkinliğiniz ortaya çıkmasın diye, yargının iplerini çekip, üç maymunu oynatıyorsunuz.

"En azından ne olduğunuz, bir kez daha yüzünüze karşı söylenmeli: İktidar olmanın yarattığı kibrinizi yalan ve cehaletle yoğuruyorsunuz. Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini biliyor olsanız da, yüzsüzlükle sıvıyorsunuz".

Telif hakkı AFP Image caption HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

'Acizlik' ve 'ahlaksızlık' ifadelerine tepki

HDP milletvekili Ahmet Şık'ın konuşması sırasında sarfettiği "Hakikati söyleyenlere yönelik saldırganlığınızı ise acizliğinizle besliyorsunuz. Ahlaksızlığınızı, yeterli gelmediğini..." sözlerine Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) milletvekilleri tepki gösterdi.

AKP'li Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Mustafa Şentop da bu sırada Ahmet Şık'ın mikrofonunu kapattı.

Mustafa Şentop, Ahmet Şık'a hitaben, "Hakaret etme imkanı vermiyor bu kürsü kimseye" dedi.

Şentop birleşime 5 dakika ara verdi.

Daha sonra yapılan oylama sonucu, Ahmet Şık'a TBMM İç Tüzüğü'nün 161. maddesi gereğince 2 birleşim çıkarma cezası verildi.

Ceza kapsamında Şık'ın bir aylık maaşının üçte ikisi de (yaklaşık 12 bin TL) kesilecek.

Telif hakkı AFP Image caption HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık

Şık: Hakikat canlarını acıtıyor

Ahmet Şık daha sonra Twitter hesabından yaptığı açıklamada yaşananlarla ilgili olarak, "Hakikat canlarını acıtıyor" dedi.

TBMM'deki tartışma sonrası Ahmet Şık ile birlikte, onun konuşması sırasında kürsüye yönelen AKP milletvekillerinden eski milli futbolcu Alpay Özalan da Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulanlar listesine girdi.

Telif hakkı AFP Image caption AKP İzmir Milletvekili Alpay Özalan

Valilere yeni yetkiler

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin ilk 4 maddesi kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu bugün TSİ 15.00'de yeniden toplanacak ve teklife yönelik görüşmeler sürecek.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre; valiler, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu ya da bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hallerde, 15 günü geçmemek üzere ildeki belirli yerlere girişi ve çıkışı kamu düzeni ya da kamu güvenliğini bozabileceği şüphesi bulunan kişiler için sınırlama kararı alabilecek.

Valiler, belli yerlerde veya saatlerde kişilerin dolaşmalarını, toplanmalarını, araçların seyirlerini düzenleyebilecek veya kısıtlayabilecek; ruhsatlı da olsa her çeşit silah ve merminin taşınması ve naklini yasaklayabilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu'na "önleme araması" başlığıyla eklenen maddeye göre de, tehlikenin ve suç işlenmesinin önlenmesi amacıyla usulüne göre verilmiş sulh ceza hakimi kararı veya bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde askeri birlik komutanının ya da askeri kurum amiri, hukuk hizmetleri başkanı ve birim amirinin yazılı emri üzerine, askeri mahallerde kişilerin üstü, araçları, özel kağıtları ve eşyası aranabilecek, gerekli tedbirler alınacak, suç delilleri koruma altına alınacak.