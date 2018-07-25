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İzmir'de tutuklu yargılanan ABD'li pastör Andrew Brunson'ın tutukluluğu ev hapsine çevrildi.

İzmir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, Brunson'ın avukatının yaptığı "tutukluluğun devamına itiraz" başvurusu sonucu, pastörün adli kontrolle 'ev hapsi'ne alınmasına karar verdi.

Yargılanma süreci devam ederken konutunu terk etmeis yasaklanan Rahip Brunson hakkında yurtdışına çıkış yasağı da getirildi.

CNNTürk muhabiri Taylan Yıldırım, Brunson'a elektronik kelepçe uygulanacağını ve Brunson'ın avukatının elektronik kelepçe kararına itiraz edeceğini de belirtti.

İzmir'de Protestan cemaatine ait Diriliş Kilisesi'nin ABD'li Pastörü Andrew Brunson, Ekim 2016'da Gülen yapılanmasına üye olmak suçlamasıyla tutuklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Brunson'ın suçsuz olduğunu ifade etmiş ve geçen hafta Twitter hasebında paylaştığı mesajda "Erdoğan, Brunson'ın serbest kalması için bir şey yapmalı" demişti.

Trump şu ifadeleri kullanmıştı: "Türkiye'nin cezaevindeki saygın Pastör Andrew Burnson'ı tahliye etmemesi tam bir rezalet. Çok uzun zamandır rehin tutuluyor. @RT_Erdogan bu mükemmel Hristiyan eş & babanın serbest kalması için bir şey yapmalı. Yanlış bir şey yapmadı ve ailesinin ona ihtiyacı var!"

Brunson Çarşamba günü görülen davasının üçüncü duruşmasında da tahliye edilmemişti. Bir sonraki duruşma 18 Ekim'de yapılacak.

ABD'nin North Carolina eyaletinde doğan 50 yaşındaki Brunson, 23 yıldır Türkiye'de yaşıyordu ve tutuklandığı sırada süresiz oturma izni başvurusu yapmaya hazırlanıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, bizzat Türkiye'den Pastör'ün iadesini talep ederken, bu tutukluluk iki ülke arasında tansiyonu yükselten konular arasında yer alıyordu.

Brunson hakkındaki iddianamede ne suçlamalar var?

Bruson hakkındaki iddianame tutuklanmasından yaklaşık 1,5 yıl sonra hazırlandı ve Mart 2018'de İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede, Brunson'a hem Fethullah Gülen Cemaati hem de PKK adına suç işlediği suçlaması yöneltildi.

Brunson için "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlediği" gerekçesiyle 15 yıla kadar, "devletin gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek" suçlamasından 20 yıla kadar hapis cezası istendi.