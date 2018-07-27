1976 yılında İstanbul, İzmir, Pamukkale, Efes ve Kapadokya

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin "Blue Peter" programının 1976 yılında İstanbul ile ilgili hazırladığı özel gezi paketini yayımlıyoruz.

1975'te İstanbul'a giden program ekibi ertesi yıl da Türkiye'nin farklı yerlerinde vakit geçirdi.

1976'daki yayında İstanbul, İzmir, Pamukkale (Kleopatra Havuzu), Efes ve Kapadokya'dan (Kaymaklı Yeraltı Şehri) görüntüler yer alıyor.

Yayında ağırlıklı olarak Romalıların tarihi ele alınıyor.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

Yayınladığımız diğer arşiv programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 'BBC Arşivlerinde Türkiye'yi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.