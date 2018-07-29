82 yaşındaki Yusuf Topal'ın gözaltında ölümü: İki polis ve bir doktor açığa alındı

Telif hakkı dha Image caption Yusuf Topal araca böyle bindirilmişti

Giresun'da 24 Temmuz'da polisler tarafından zor kullanılarak gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren 82 yaşındaki Yusuf Topal'ın ölümünün ardından iki polis ve bir doktor açığa alındı.

Yürüme güçlüğü çeken eşi Fatma Topal'ın kronik hastalığı için kullandığı ilaçları bitince, eşine ilaç yazdırmak ve evde bakım hizmeti kararının uygulanmasını sağlamak amacıyla 15 Temmuz Şehitler Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Topal, ajanslarda yer alan iddialara göre oradaki doktorun hastayı görmeden ilaç yazamayacağını söylemesi üzerine doktorla tartışmıştı.

Doktorun polisleri çağırması üzerine olay yerine gelen memurlar, Topal'ı zor kullanarak polis aracına bindirmeye çalışmıştı.

Çevredekilerin çektiği videolarda Topal'ın polis aracına binmemek için direndiği, polislerinse Topal'ın yüzüne vurduktan sonra Topal'ı yere yatırıp ters kelepçelediği görülüyordu.

Topal bu olayın ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitirmişti.

Konuyla ilgili haberlerin ardından önce İçişleri Bakanlığı Topal'ı gözaltına alan iki polisi açığa aldı ve haklarında soruşturma başlatıldı.

Bugün akşam saatlerinde de Sağlık Bakanlığı aile sağlığı merkezine polis çağıran hekimi açığa aldığını açıkladı.

Telif hakkı dha Image caption Yusuf Topal

Ailenin akrabası ve avukatı Hicran Akkaya Şenol, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun aileyi telefonla aradığını belirterek üzüntülerini ve taziyelerini bildirdiğini söyledi.

Şenol, "Kendisi bize olayın titizlikle soruşturulacağını belirtti. Yusuf Dedemizin eşi Fatma Hanımın evde sağlık hizmeti alıp alamadığını sordu. Biz de kendi imkanlarımızla özel doktor temin ettiğimizi ve bu sayede tedavi aldığımızı ilettik" dedi.

DHA'ya göre açığa alınan polisler doktorun 'beyaz kod' vermesi üzerine olay yerine gittiklerini anlatan polis memurları, gözaltına almak istedikleri Yusuf Topal'ın kendilerine direndiğini, bu nedenle ters kelepçe ve biber gazı kullanmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Topal'ın kendilerine güçlük çıkardığını ifade eden polisler, olayda asıl mağdurun kendileri olduğunu savundu.