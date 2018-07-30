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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) seçimli olağanüstü kurultaya gidilebilmesi için bugün 17.30'a kadar yeterli sayıda delege imzasının toplanması gerekiyor.

1250 delegeden yaklaşık 650'sinin olağanüstü kurultay için imza vermesi durumunda parti olağanüstü kurultaya gidecek.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam katıldığı Halk TV yayınında, "Türkiye'nin kaderi 1250 delegenin elinde" diyerek delegeleri Noterlere giderek imza vermeye çağırdı ve "1250 arkadaşımız imza vermezse, ben çekilirim kenara" dedi.

"CHP'nin ruhunu yenilgi teslim almış" diyen İnce, "5 Sene sonra Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanlığı'na aday olacak mıdır? Olmayacaktır. İşte bu yüzden bırakmalıdır. Ben genel başkan olursam aday adayıyım" diye konuştu.

24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçiminde Muharrem İnce 15,3 milyon oyla oyların yüzde 30,6'sını almış, parlamento seçimindeyse CHP 11,3 milyon oyla oyların yüzde 22,6'sını elde etmişti.

Muharrem İnce kendisine 'yerel seçimler öncesinde kurultay olmaz' yönünde telkinler geldiğini de ifade ederek, "Bana diyorlar ki, CHP yerel seçimlerde başarısız olacak, ondan sonra sen gel. Yaralı oradayken bu yapılamaz, tedavi yapmak gerekiyor" dedi.

İnce sözlerine "Ben şimdiden uyarıyorum, tehlikeyi görüyorum. Yerel seçimler var, belediyelerin yarısını kaybediyoruz. Belediye başkanlarına, meclis üyelerine sesleniyorum. Partinin oyu yüzde 15'e düşerse senin adaylığın ne işe yarayacak? Ancak masraf olacak" diyerek devam etti.

Telif hakkı chp.org.tr Image caption CHP sözcüsü Bülent Tezcan "Kurultay çağrısındansa seçim sonuçlarının doğru şekilde değerlendirilmesi gerekir" diyor.

CHP sözcüsü Tezcan: Yeterli imza toplanmazsa herkes sonucu kabul edecek

CHP sözcüsü Bülent Tezcan ise Hürriyet gazetesine verdiği röportajda kurultay isteyenlerin yeterli delege sayısına ulaşamayacağını öngördü.

Yeterli delege sayısına ulaşılması durumunda kurultay sürecini tıkamak gibi bir girişimde bulunmayacaklarını ifade etti ve "Öyle bir irade oluşursa sendrom yaşamaya gerek yok. Ama oluşmazsa da herkes sonucu kabul edecek" dedi.

Tezcan, 24 Haziran seçimleri sonrasında doğru olanın kurultay çağrıları yapıp lider değişikliği talep etmektense seçim sonuçlarının doğru biçimde ele alınması olduğunu söyledi:

"'Bu CHP'den bir şey olmaz' sözü her seçim sonrası seçimi kazanamamanın verdiği bir yeni arayış. Bu bize neyi öğretmeli? Biz seçim sonrasında doğru değerlendirme yapmalıyız."

CHP sözcüsü, partinin durumunun doğru biçimde değerlendirilmemesi halinde lider değişikliğinin de fayda sağlamayacağını savunarak, "Tabii ki kurultay demokratik bir haktır, buna itiraz edemem ama sağlıklı değerlendirme böyle olur, yoksa biri gitse, başkası gelse bunun kıymeti yok" dedi.