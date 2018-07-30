Milli Güvenlik Kurulu: ABD'nin tehdit dili kabul edilemez

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Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesinin ardından yapılan ilk Milli Güvenlik Kurulu toplantısı ardından yayımlanan açıklamada, ABD'nin Papaz Andrew Craig Brunson'un yargılanmasıyla ilgili Türkiye'ye yönelik tepkileri eleştirildi.

MGK açıklamasında, "ABD tarafından Türkiye'ye karşı kullanılan tehdit dilinin ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği" belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 5,5 saat sürdü.

Toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ile kuvvet komutanları katıldı.

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'ABD'nin dili ittifak ilişkilerine saygısızlık'

Bildiride, "ABD'nin, karar ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği" belirtildi:

"ABD'nin ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır.

"ABD tarafından ülkemize karşı kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine saygısızlık olduğu ve asla kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri, gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.

"ABD ile Menbiç konusunda sağlanan mutabakatın Suriye meselesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulanmış, bu kapsamda PKK/PYD-YPG terör örgütünün Menbiç'i terk etmesiyle ilgili yol haritası üzerinde durulmuştur."

"Suriye'de terör örgütlerinin etkin olduğu alanların güvenli hale getirilmesine yönelik somut adımlar atılacağı" ifade edilen bildiride, "ülkenin milli güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği" açıklandı.