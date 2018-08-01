Hakkari Yüksekova'da tuzaklanmış patlayıcıyla saldırı: Astsubay eşi ve bebeği hayatını kaybetti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, yola tuzaklanmış olan el yapımı patlayıcı infilak etti.
Anadolu Ajansı ve Demirören Haber Ajansı (DHA), patlayıcının PKK tarafından tuzaklanıp patlatıldığını aktarırken bölgede operasyonlar başlatıldı.
Patlamada, Nurcan Karakaya olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 aylık bebeği müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
DHA, Nurcan Karakaya'nın Yüksekova'daki askeri üs bölgesinde görev yapan astsubay eşini ziyaret gittiğini, ziyaretten dönerken Karakaya'nın kullandığı aracın Susak Deresi yakınlarından geçişi sırasında patlamanın meydana geldiğini aktardı.
Saldırı sonrasında Twitter'da #BebekKatiliPKK etiketiyle 90 bin üzerinde mesaj paylaşıldı.
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, "Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır" dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, "Bu vicdan yoksunu hainlere karşı süren mücadelemiz bulundukları bataklığı kurutuncaya kadar aynı kararlılıkla devam edecektir" dedi.
Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak ise İngilizce Twitter mesajında hayatını kaybeden Nurcan Karakaya ile bebeğinin fotoğraflarını paylaştı ve "PKK terör örgütü bugün Nurcan Karakaya ile 11 aylık bebeğini uzaktan kumandalı bomba düzeneğini patlatarak öldürdü. PKK masum sivilleri öldürmeye devam ediyor! Hepimiz teröre karşı sesimizi yükseltmeliyiz" dedi.
Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili Merjhmet Bülent Karataş ise mesajında "Bebek katili namussuzlar akıttığınız kanda boğulacaksınız" dedi.
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Mahmut Tanal ve partinin eski vekillerinden Mustafa Balbay da saldırıya tepki gösterenler arasındaydı.