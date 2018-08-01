Telif hakkı Reuters Image caption Dolar banknotu

Bloomberg verilerine göre, dolar/TL kuru 4,99'a yükselerek tüm zamanların rekorunu kırdı. Böylece TL'nin bu yıl dolar karşısındaki kaybı yüzde 30'a yaklaştı.

Amerikan Doları, Türk Lirası karşısında bugün yüzde 1,5 değer kazandı ve kur 5,00 sınırına yaklaştı. Dolar güne 4,93 seviyesinden başlamıştı.

Kur artışı öncesi Bloomberg'in internet sitesinde yayımlanan bir haberde ise ABD'nin Türkiye'de ekonomik yaptırım uygulayacağı kişilerin ve kurumların listesini hazırladığı bildirildi.

Habere göre, yaptırımlar için Rusya hükümeti ve Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakın iş adamları için yürürlüğe sokulan uygulamalar model alındı.

Küresel Magnitsky Yasası

Bloomberg'in haberinde, ABD'nin Türkiye'deki bazı kişilere ve kurumlara 2016 tarihli Küresel Magnitsky Yasası kapsamında yaptırım uygulayacağı belirtildi.

Söz konusu yasa, ABD hükümetinin dünyada yolsuzluk ya da insan hakları ihlallerine karıştığı gerekçesiyle bireylere, şirketlere ya da diğer kurumlara yaptırım uygulamasına olanak tanıyor.

Bu kapsamdaki yaptırımlar, bu kişi, kurum ya da şirketlerin ABD'deki varlıklarına el konulması, seyahat yasağı ve ABD'li şirketlerle iş yapmasının yasaklanması gibi kısıtlamaları içeriyor.

Telif hakkı Getty Images Image caption Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson

"FETÖ ve PKK adına suç işlediği" ve "casusluk yaptığı" iddiasıyla tutuklanan Amerikalı pastör Andrew Craig Brunson'ın ev hapsinin ve yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması için yapılan itiraz dün reddedilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ve Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson serbest kalana kadar Türkiye'ye yaptırım uygulamaya hazır olduklarını söylemişlerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise bu konuda yaptığı son açıklamada "Tehdit diline prim vermeyiz" demişti.

Merkez Bankası faizi sabit tutmuştu

Daha önce kurun yükselişinde ayrıca Türkiye'deki bazı gelişmelerin de etkili olduğu yönünde yorumlar yapılmıştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçen hafta yaptığı toplantıda politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 17.75'te sabit tutmuştu.

Karar piyasaların beklentilerinin aksi yönündeydi.

Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya dün yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 8,4'ten yüzde 13,4'e yükselttiklerini açıklamıştı.

Türkiye'de enflasyon Temmuz ayı itibarıyla yüzde 15,39 ile son 14 yılın en yüksek seviyesinde.