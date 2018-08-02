Pastör Brunson'ın avukatı: Andew Brunson ABD ile Türkiye arasındaki gerilimden tedirgin

ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, BBC Dünya Servisi'nin Newshour programına yaptığı açıklamada, Brunson'ın ABD ile Türkiye arasında yaşanan siyasi gerilimden 'tedirgin olduğunu' söyledi.

Avukat Halavurt, hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirilen ve elektronik kelepçeyle ev hapsinde tutulan Brunson için "Pastör Brunson cezaevindeki durumundan daha iyi bir durumda şu an. cezaevindeyken ciddi psikolojik sorunlar yaşıyordu. Ciddi sağlık sorunları var. Ama şu anda evinde biraz daha kendisini iyi hissediyor" dedi.