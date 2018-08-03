Yıl 1978: Bülent Ecevit Türkiye'nin ABD ve NATO'ya tepkisini anlatıyor

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, 1978 yılında dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in BBC'de yayımlanan röportajı var.

Ecevit röportajda ağırlıklı olarak, ABD'nin Türkiye'ye silah ambargosuna tepkisi, NATO'yla ilişkileri ile Sovyetler Birliği ve sosyalist ülkelerle ilişkilerini geliştirmesiyle ilgili soruları cevaplıyor.

ABD, Türkiye'nin 1974 yılındaki Kıbrıs Harekâtı sonrası Türkiye'ye silah ambargosu uygulamaya karar vermişti. Ecevit'in Mayı 1978'teki röportajı sırasında ambargo devam ediyordu. ABD Kongresi Eylül ayında ambargoyu kaldırmıştı.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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