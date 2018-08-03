Bedelli askerlik düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

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Bedelli askerlik konusundaki düzenlemeleri de kapsayan Askerlik kanunu değişiklikleri Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yapılan düzenlemelere göre 1 Ocak 1994'ten önce doğanlar 15.000 Türk Lirası ödeyerek bedelli askerlik hakkından yararlanabilecek.

Resmi gazetede yayımlanan düzenlemelerde bedelli askerlik kapsamında yapılacak askerlik süresi ise 21 gün olarak belirlenmiş durumda.

Yurt dışında ikameti olanlar ise 2.000 euro karşılığında bedelli askerlik imkanından yararlanabilecek. Yurt dışından bedelli askerliğe başvuranlardan 21 günlük temel eğitim şartı istenmiyor.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenlerin üç ay içerisinde askerlik şubelerine başvurmaları gerekiyor.

Kamu ve özel sektör çalışanları temel askerlik eğitimi sürecince ücretsiz izinli sayılacak.

Bedelli askerlik ücreti yurt dışında yaşayanlar için ise 2 bin Euro oldu ve 38 üst yaş sınırı da kalktı. Yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak, toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunanlar bedelli askerlikten faydalanabilecek. Yurt dışında yaşayıp bedelli askerliktenfaydalanmak isteyenler, bağlı bulundukları Türkiye konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvurabilecek.

Yeni yasa 1 milyon 324 bin kişiyi ilgilendiriyor.

Sunulan ilk tasarıda askerlik süresi 28 gün olarak düzenlenmiş, ancak bedelli askerlik talep edenlerin şikayetleri üzerine bu süre 21 güne indirilmişti.

Bedelli askerlikten feydalanmak isteyenler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak.