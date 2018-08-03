Telif hakkı Getty Images Image caption Aylık en çok yükseliş ev eşyasında oldu

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon Temmuz ayında yüzde 15,85'e çıktı. TL'deki değer kaybı ve yüksek seyreden enerji fiyatları enflasyondaki artışın başlıca nedenleri olarak görülüyor.

Türkiye'de tüketici fiyatlarındaki aylık artış ise Temmuz ayı itibarıyla yüzde 0,55 oldu.

Aylık enflasyon piyasa beklentisinin altında geldi.

Reuters'ın 13 kurumun katılımıyla yaptığı ankette gıda fiyatlarındaki yükseliş belirleyici olmak üzere ulaştırma, ev eşyası ve otel fiyatları kalemleri öncülüğünde yüzde 0,9 artış bekleniyordu.

Geçen ay enflasyonda yaşanan sert yükselişte belirleyici olan gıda fiyatlarının Temmuz ayında tahminlerin aksine düşüş göstermesiyle birlikte aylık enflasyon yüzde 0.55 ile beklentilerin altında kaldı.

Yıllık en çok ulaştırma yükseldi

Ekonomistlerin beklentisine paralel mevsimsel etkilerle aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 3,07 ile giyim ve ayakkabı olurken, yükseliş beklentilerinin aksine gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 0,28 düşüş yaşandı.

Aylık olarak ev eşyasında yüzde 1,82, eğlence ve kültürde yüzde 1,62, sağlıkta yüzde 1,20 ve konutta yüzde 1,10 artış gerçekleşti.

Temmuz ayında geçen yıla göre en çok fiyat artışı yaşanan harcama grupları ise yüzde 24 ile ulaştırma ve yüzde 19 ile gıda.

Beklentilerin altında kalan enflasyon verileri öncesi 5,11 civarına işlem gören dolar/TL 5.07'nin altına geriledi.

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Bugün açıklanan verilerle, Türkiye en yüksek enflasyona sahip gelişen ülkeler arasında Arjantin'in ardından ikinci sırada kalmaya devam etti.

Merkez Bankası ise 2018 sonu enflasyon hedefini geçen hafta yüzde 13,4'e yükseltmişti.