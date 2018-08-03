ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Yaptırımlar ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Pompeo, görüşme öncesi gazetecilere açıklamasında, "Yaptırımlar ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi" dedi. Çavuşoğlu da Pompeo'yla bir araya geldikten sonra yaptığı açıklamada 'görüşmenin yapıcı olduğunu' ifade etti.

Pompeo, Singapur'a ziyaretinde kendisine eşlik eden gazetecilere "Pastör Brunson'ın evine dönmesinin zamanı geldi. Umuyorum bunun ne olduğunu anlıyorlardır. Bu, çok ciddi olduğumuzun göstergesi. Bu, Türklerle aramızdaki birçok sorundan biri. Brunson'ın eve dönmesi gerekiyor. Bu, Türk hükümeti tarafından diğer tüm Amerikalılar için de geçerli. Gayet açık. Bu kişileri, bu masum kişileri çok uzun zamandır tutuyorlar" diye konuştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da görüşmenin 'çok yapıcı' olduğunu belirtip "Ülkeler arasında görüş ayrılığı olabilir. Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi, mütabakatla çözmeyi arzu ettik. Tehditlerle yaptırımlarla hiçbir çözüme varılamayacağını da söyledik" dedi.

Çavuşoğlu, "Sorunların çözülmesi için yakın işbirliği içinde kalmaya mutabık kaldık. Birlikte adım atmaya, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu ayrıca görüşmede Suriye'nin de ele alındığını belirtip "Sorunları çözerken bu ikili ilişkileri güçlendirmeye çalışacağız. İdlib konusunda ne türlü adımlar atabiliriz bunu konuştuk. İki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için, Münbiç'teki yol haritası, PKK'ya yönelik çalışma grubumuz var" dedi.

Türkiye saati ile 07.30'da başlayan basına kapalı görüşme yaklaşık yarım saat sürdü.

Görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Heather Nauert, "İki ülke arasındaki sorunları çözmek üzere birlikte çalışma konusunda mutabakata varıldı" açıklaması yaptı.

Singapur'da yüz yüze gerçekleştirilen görüşme öncesi iki bakan, ABD tarafının talebi üzerine 1 Ağustos'ta telefonda görüşmüştü. Çavuşoğlu ve Pompeo son 15 günde 4 kez istişarede bulundu.

Çavuşoğlu - Pompeo görüşmesinde başta İzmir'de ev hapsinde tutulan ABD'li Pastör Andrew Brunson'ın durumu, iki Türk bakanın ABD tarafından yaptırım listesine alınması ve Türkiye'ye yeni nesil savaş uçağı F-35 teslimatının geçici olarak durdurulmasını öngören tasarının ABD Senatosu'ndan geçmesi olduğu belirtiliyordu.

ABD ile Türkiye arasındaki kriz, Pastör Brunson'ın serbest bırakılmamasına karşılık, Washington'ın haftaiçi Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararıyla tırmandı.

İki bakanın ABD'deki malvarlıkları donduruldu.

Yaklaşık 2 yıl cezaevinde tutulan Brunson için 25 Temmuz'da ev hapsi kararı çıkmış, Brunson'ın avukatlarının serbest bırakılması için yaptığı başvuru mahkeme tarafından reddedilmişti.