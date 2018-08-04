Erdoğan: ABD'li iki bakanın Türkiye'deki mal varlıklarını donduruyoruz

Telif hakkı Getty Images

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım kararına yanıt olarak, ABD'li iki bakanın Türkiye'deki mal varlıklarını donduracaklarını açıkladı.

Erdoğan, "Biz dün akşama kadar sabrettik. Ben de bugün arkadaşlarıma talimatı yolluyorum. Amerika'nın Adalet ve İçişleri Bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız, varsa" dedi.

Washington, Türkiye'de ev hapsinde bulunan ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle iki bakana yaptırım kararı almıştı.

Cumartesi günü Ankara'da AKP Kadın Kolları Olağan Kongresi'nde konuşan Erdoğan, ABD'nin kararının "stratejik ortaklığa yakışmadığını" söyledi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"6 kez Amerika'ya girip çıkan Halk Bankamızın Genel Müdür Muavinini tutuklamak suretiyle kalkıp da bizimle bir takasa girme. Amerika'nın özellikle son İzmir'deki papaz Brunson olayıyla alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır.

"Benim kalkıp İçişleri Bakanımı, Adalet Bakanımı, Brunson ile ilgili olarak, 'onu yakından takip etti, ona şöyle yaptılar, böyle yaptılar' demek suretiyle Amerika'daki mal varlıklarına el koyuyoruz mantığı, mantık değildir. Tehdit diliyle ve saçma sapan yaptırım kararlarıyla Türkiye'ye geri adım attıracaklarını sananlar bu ülkeyi de bu milleti de hiç tanımamış."

ABD'nin yaptırım kararı sonrası, Soylu ve Gül'ün ABD'deki malvarlıkları dondurulmuştu.

Karar Ankara'nın sert tepkisini çekmiş, diğer yandan iki ülke arasında diplomatik temaslar sürmüştü.

Son olarak Cuma günü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapur'da ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü.

Taraflar görüşmenin "çok yapıcı" olduğunu söylerken, Pompeo, "Yaptırımlar ne kadar ciddi olduğumuzun göstergesi" dedi.

İkili görüşmenin ardından Cumartesi günü Pompeo yeni bir açıklama yaparak, Türkiye'nin önümüzdeki günlerde Pastör Brunson'ı bırakacağını umdukları mesajını verdi.

Singapur'da gazetecilere konuşan Pompeo, "Dün mevkidaşımla çok yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmede Pastör Brunson'ın serbest bırakılarak ABD'ye geri dönmesi için geç bile kalındığını, Türkiye'de tutulan diğerlerinin de aynı şekilde özgür bırakılması gerektiğini söyledim" diye konuştu.

Pompeo "Önümüzdeki günlerde bunun gerçekleşeceğinden umutluyum" diye de ekledi.

Çavuşoğlu da görüşmenin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkeler arasında görüş ayrılığı olabilir. Biz Türkiye olarak sorunları diplomasi, mütabakatla çözmeyi arzu ettik. Tehditlerle yaptırımlarla hiçbir çözüme varılamayacağını da söyledik.

"Sorunların çözülmesi için yakın işbirliği içinde kalmaya mutabık kaldık. Birlikte adım atmaya, çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.