3 kurucu üyesi istifa eden İYİ Parti'de neler oluyor?

Image caption İYİ Parti kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor istifa etti.

Genel Başkan Meral Akşener'in istifasıyla sonuçlanan tartışmalı çalıştaydan sonra İYİ Parti'de sular durulmuyor.

İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor, Pazartesi günü Ankara'da düzenledikleri bir basın toplantısı ile istifa ettiklerini açıkladı.

Genel Başkan Meral Akşener ve parti yönetimini eleştiren Yusuf Halaçoğlu, Özcan Yeniçeri ve Nevzat Bor alınan kararlarda parti içi demokrasininin işletilmediğini ve tüm önemli kararların kurucu üyelerden habersizce alındığını savundu.

Milletvekilliği listelerinin hazırlanması sırasında "vefasızlık" yapıldığını söyleyen üyeler, Genel Başkan Meral Akşener'in İYİ Parti'nin Millet İttifakı'na katılma kararını da "kendi başına" aldığını söyledi.

Üyelerin parti yönetimine getirdiği eleştirilerin başında; Millet İttifakı'na katılmanın stratejik olarak oy kaybettirmesi, milletvekili aday listelerinde yapılan yanlışlar ve Akşener'in genel başkanlıktan istifası sonrası geri adım atarak partiye geri dönmesi yer alıyor.

Partinin 24 Haziran seçimlerinden başarısızlıkla ayrıldığını söyleyen Yusuf Halaçoğlu, "Hataların tümü genel başkanın kendisine aittir" dedi.

Çıray: İstifa gerekçeleri siyaset vicdanına uymuyor

İYİ Parti Genel Sekreteri ve Parti Sözcüsü Aytun Çıray ise yazılı açıklamasında, istifa gerekçelerinin "İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığını" belirtti:

"Hayatın her alanında olduğu gibi, siyasette de istifa tek taraflı bir tasarruftur. Siyaset, 'insan kazanma' sanatı olmakla birlikte, vicdanı da olan bir kurumdur. Sayın Bor, Sayın Halaçoğlu ve Sayın Yeniçeri'nin istifa kararlarını saygıyla karşılıyoruz.

"Ancak, gerekçelerindeki siyasi parti tarifinin, geçmiş tecrübelerinin aksine son çalıştayımızda da olduğu gibi, görüşlerini özgürce ifade ettikleri İYİ Parti'ye ve siyaset vicdanına uymadığı kanaatindeyiz."

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'Akşener'in istifası bir senaryoydu'

24 Haziran'da cumhurbaşkanlığı seçiminde Meral Akşener %7,26 oy almıştı. İYİ Parti'nin genel seçimde aldığı oy ise %9,96'ydı.

Akşener'in partiden az oy almış olmasını önemli bir gösterge olarak değerlendiren üyeler, Afyon'daki çalıştay sonrası istifasının ardından yeniden partiye dönmemesi gerektiğini savunuyor.

Grup adına basın açıklaması yapan Halaçoğlu, "Seçim kaybetmiş, hatta partiden daha az oy almış bir genel başkanın yerine yeni bir yönetim getirilmesi gerekirken aksini yaptılar. Belli ki eski oyunlar burada da oynanmaya devam ediyordu" dedi.

Nevzat Bor ise Akşener'in istifasını "başından beri kurgulanmış bir senaryo" olarak değerlendirdi:

"Eğer kararında samimi olsaydı, bunun arkasında dururdu. Akşener istifa ettikten sonra, üyeler üzerinde 'Başkandan başka kimse aday olamayacak' baskısı kuruldu. Baştan beri kurgulanmış senaryoydu."

'MHP'deki yönetim anlayışı partimize de sıçramıştı'

Üyeler İYİ Parti yönetimine getirdikleri eleştirilerin, MHP'de karşı çıktıkları yönetim anlayışının bir yansıması olduğunu söylüyor. Türkiye'de siyasi parti genel başkanlarının "bulunmaz hint kumaşı" gibi değerlendirilmesinin yanlış olduğunu ve seçim kaybettikçe genel başkanların değişmesi gerektiğini savunuyorlar.

Yusuf Halaçoğlu, Afyon'daki çalıştay sırasında Akşener'in kendisine yöneltilen tüm eleştirileri şöyle kabul ettiğini anlattı:

"Normal şartlarda sadece Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifaka girmeyi düşündüğünü söylüyordu. İki gün sonra hiç haberimiz olmadan CHP'nin de bulunduğu Millet İttifakı'na girdimizi açıkladı. CHP'ye vefasızlık yapmıyoruz ama bu tavır siyaseten baktığımızda AKP'den gelecek oyları kaçırdı. Akşener Afyon'da bu hatalarını kabul etti, 'Neden yaptığımı bilmiyorum' dedi."

MHP'ye geri dönmek gibi bir planlarının olmadığını ifade eden üyeler, genel başkan değişiminde demokratik bir süreç yürütülmediği için MHP'den istifa ettiklerini ama aynı anlayışla İYİ Parti'de de karşılaştıklarını söylüyor.

Özcan Yeniçeri, "MHP'de mücadele ettiğimiz yönetim anlayışı, yeni partimiz yönetimine de sıçramıştı. Hanımefendi ne yaptıysa kapalı kapılar ardında yaptı. O zaman biz neden 40 yıllık partimiz bırakıp buraya geldik?" dedi.

'Kamuoyunu yanıltma ve istifalarına gerekçe arayışı içindeler'

BBC Türkçe'ye konuşan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican ise istifa eden üyeleri "taraflı olmak ve kamuoyunu yanıltmakla" suçladı.

İYİ Parti'de yaşanan tüm gelişmelerin "parti içi demokrasinin ürünü" olduğunu belirten Andican, istifa eden üyelerin "gerekçe arayışı içinde olduklarını", "partide istedikleri pozisyonlarda olamadıkları için" bu açıklamaları yaptıklarını söyledi.

Andican, İYİ Parti'nin Millet İttifakı'na katılmasında Akşener'in rolünü ve sürecin nasıl ilerlediğini ise şöyle anlattı:

"İttifak konusu parti idare kurulunda görüşüldü ve kurul böyle bir ittifaka girilip girilmemesi konusunda genel başkana tam yetki verdi.

"Başta Yusuf (Halaçoğlu) olmak üzere o arkadaşların hepsi; Akşener'e görüşmeleri yürütmesi ve sonrasında böyle bir ittifaka dahil olup olmama noktasında partiyi temsil etmesi için onay verdi.

"Şu an ise tam olarak toplumu bilinçli biçimde yanıltma, yanlış bir algı oluşturma ve istifalarına gerekçe arayışı içindeler."

Andican, Afyon'daki çalıştayın son derece demokratik bir atmosferde gerçekleştiğini ve Akşener'in kendisine yöneltilen tüm eleştirileri sonuna kadar dinlediğini de söyledi.

Çalıştay sonrasında ise hiçbir ismin genel başkanlığa adaylık için başvurmadığını, üyeler üzerinde bu konuda herhangi bir baskı kurulmadığını da sözlerine ekledi.

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'Halaçoğlu, İzmir'den milletvekili adayı olmak istemişti'

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı Ahat Andican, "Meral Akşener'in istifası bir senaryoydu eleştirilerine ne diyorsunuz?" sorumuza yanıtı ise şöyle oldu:

"Meral Hanım kendisi geri dönmek istemediği halde, genel başkanlığa geri dönmesi için parti tabanından tepesine kadar ciddi bir talep oluştu. İnsanlar günlerce evinin önünde bekledi. Meral Hanım bu talepten sonra geri dönme kararı aldı.

"Yusuf arkadaşımız kendisine milletvekilliği için önerilen Kayseri'den değil, İzmir'den aday gösterilmek istedi. Yusuf baştan itibaren, 'Beni eğer İzmir'e koymuyorsanız, ben de milletvekili adayı olmuyorum' tavrı içerisindeydi. Ama herkes istediği yerden aday gösterilecek diye bir şey yok."

Partinin ve Akşener'in 24 Haziran seçimlerinde başarısız olduğu eleştirilerini ise "art niyetli" diye değerlendiren Andican, partinin önüne çıkarılan tüm engellere rağmen Meclis'te 43 milletvekiline sahip olduklarını söylüyor:

"Meral Hanım'ın kongrelerinin hepsi karartıldı. Hangi medya kuruluşu Meral Hanım'ın bir mitingini baştan sona gösterdi? Bütün bunların sonucunda bu oyu almış olması bile başarıdır. Partiden daha az oy aldı diye başarısız kabul etmek anlamsızdır."

İYİ Parti'den kimler istifa etmişti?

İYİ Parti'den üst düzey istifalar ilk değil. 13 Temmuz'da Akşener'in başdanışmanı emekli Tuğgeneral Ali Aydın, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Ali Aydın istifasına dair açıklamasında, Akşener'in seçim sonrasında HDP'yi "Kürt siyasi hareketinin temsilcisi" olarak nitelendirmesinin "bardağı taşıran son damla" olduğu söylemişti.

Ardından Genel Başkan Yardımcısı ve eski bakan Ayfer Yılmaz da istifa etmiş ve dilekçesinde, "İYİ Parti'deki genel idare kurulu üyeliğimden ve sürdürmekte olduğum Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevlerimden gördüğüm zülum üzerine istifa ediyorum" ifadelerine yer vermişti.

Kayseri Milletvekili adayı ve İYİ Parti'nin kurucu üyelerinden emniyet amiri Fatih Eryılmaz da Afyon'daki çalıştay sonrasında sosyal medya hesabından İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurmuştu.