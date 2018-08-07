Dolar/TL 'ön mutabakat' haberiyle geriledi

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Dün 5,4250 ile tarihi zirvesini gören Dolar/TL kurunda işlemler bu sabah 5,20'li seviyelerden gerçekleşiyor.

Sabah saatlerinde Türk Lirası düne kıyasla ABD Doları karşısında yüzde 3'e yakın değerlenerek 5,19'un altına indi, ardından 5,20 - 5,25 andında işlem görmeye başladı. Dün TL'de yüzde 5'in üzerinde bir düşüş yaşanmış, piyasa oyuncuları ABD ile artan diplomatik gerilimin kur yükselişinde önemli bir faktör olduğunu dile getirmişti.

Bugün Hürriyet gazetesinde yer alan bir haberde, Ankara ve Washington'un iki NATO müttefiki arasındaki sorunları çözmek adına yapıcı diyalog sürecini sürdürme konusunda ön mutabakata vardığını aktardı.

Gazetenin haberinde bir iki gün içerisinde Türkiye'den bir heyetin ABD'ye giderek görüşmeleri yüz yüze sürdüreceği de ifade edildi.

TL'de yüzde 2'nin üzerinde değer kazancı

Ön mutabakat haberinin ardından TL, Dolar karşısında değer kazanmaya başladı.

Güne 5,38'in üzerinde başlayan Dolar/TL, 5,19 seviyesinin altına geriledi. TL'nin yılbaşından bu yana Dolar karşısındaki kaybı yüzde 38'e yakın.

ABD vatandaşı Pastör Andrew Brunson'ın İzmir'de ev hapsinde tutulması Ankara ve Washington arasındaki gerilimin tırmanmasına yol açmış ve ABD Hazine Bakanlığı Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almıştı.

Piyasalardaki endişe, taraflar arasında bir çözüme gidilmemesi durumunda ABD'den yeni yaptırım kararları gelebileceği ve bu olası gelişmenin de ekonomik dengeleri bozabileceği yönündeydi.