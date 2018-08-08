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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Salı günü düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında gazetecilerin sorusu üzerine, Türkiye'den iadesini istedikleri ev hapsindeki Amerikalı Pastör Andrew Brunson hakkında konuştu.

Nauert, ABD ile Türkiye'nin bir anlaşmaya varıp varmadığına ilişkin soruya, "Türkiye ile bir anlaşmaya varmış olsaydık Pastör (Andrew) Brunson, diğer Amerikan vatandaşlarıyla birlikte buraya, evine dönmüş olurdu" şeklinde yanıt verdi.

ABD'nin İstanbul Konsolosluğu'nda görevli olan Metin Topuz ve Adana Konsolosluğu'nda görevli olan Hamza Uluçay da tutuklu bulunuyor.

Bir gazetecinin ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırım kararıyla ilgili bir gelişme olup olmadığına ilişkin sorusu üzerine ise Nauert şöyle konuştu:

"Bizim istediğimiz gelişme, Brunson'ın, yereldeki (tutuklu) personelimizin ve (tutuklu) diğer Amerikan vatandaşlarının evlerine dönmesi. Beklediğimiz gelişme bu ve henüz o noktada değiliz.'

Nauert, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dün telefonda görüşmesini olumlu bir gelişme olarak yorumladı, ancak konu üzerinde herhangi bir ilerleme olup olmadığı yönünde bir açıklama yapmadı.

Görüşmeler için Türkiye'den heyet yola çıktı

Türkiye'den bir heyet Amerikalı yetkililerle görüşmelerde bulunmak için Salı günü Washington'a doğru yola çıktı.

Heyetin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal bulunuyor.

Fethullah Gülen yapılanmasına üye olma suçlamasıyla iki yıldır tutuklu bulunan Pastör Brunson, 25 Temmuz'da sağlık sorunları nedeniyle cezaevinden tahliye edilip ev hapsine konulmuştu.

Brunson'ın suçsuz olduğunu savunan ve serbest bırakılması için Türkiye'ye baskı uygulayan ABD'li yetkilier, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yaptırım uygulama kararı almıştı.

ABD Hazine Bakanlığı, Bakan Soylu ve Bakan Gül'ün ABD'deki mal varlıkları ve mal varlıklarından elde edebilecekleri faiz gelirlerini dondurmuş ve ABD vatandaşlarının bakanlarla herhangi bir iş ve işlemde bulunmasını yasaklamıştı.

Her iki bakan da ABD'de mal varlıklarının olmadığını açıklamıştı.

Bunun ardından Ankara da benzer bir yaptırım kararı alarak, ABD İçişleri ve Adalet Bakanlarının varsa Türkiye'deki mal varlıklarını dondumuştu.