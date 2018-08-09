1965 yılından çekimlerle Peri Bacaları'nın hikayesi

BBC Arşivlerinde Türkiye'de bu hafta, BBC'nin 1965 yılında Ürgüp'teki Peri Bacaları'nın hikayesini anlattığı TV program var.

Programda, o dönem insanların hala mağaraları ev olarak kullandığı aktarılıyor.

Program, BBC muhabiri Cathal O'Shannon tarafından hazırlanmış.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

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