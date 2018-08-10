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Türk lirası, dolar karşısında güne yüzde 2'den fazla değer kaybıyla başladı. Bugün yeni ekonomi modelinin açıklanması beklenirken, Financial Times gazetesi liradaki düşüşün euro bölgesine olası etkilerinin Avrupa Merkez Bankası'nı (ECB) kaygılandırdığını bildirdi.

Dolar/TL paritesi, sabahın ilk saatlerinde 5.74 ile tüm zamanların en yüksek rekorunu kırdı. Parite, 5.70'in üzerinde işlem görmeyi sürdürüyor.

Böylece Türk lirasının yılbaşından bu yana değer kaybı yüzde 50'ye ulaştı.

Böylece 2018, henüz tamamlanmamış olmasına karşın liranın dalgalı kur rejimine geçilmesinden bu yana yıllık bazda en kötü performans gösterdiği yıl oldu.

Euro da benzer şekilde tüm zamanların en yüksek düzeyine ulaştı. Sabah saatlerinde 6.63 ile rekor kıran euro da 6.55 TL'nin üzerinde işlem görüyor.

Dolar neden yükseliyor?

İşlemciler, piyasada hacmin çok yüksek olmadığını ve bu nedenle de en ufak işlemlerin bile büyük dalgalanmalara neden olduğunu söylüyor.

Türk lirasının hızlı değer kaybında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasına daha fazla müdahil olduğuna ve Merkez Bankası gibi kurumların bağımsızlığına yönelik kaygılar etkili olmayı sürdürüyor.

Ayrıca Financial Times gazetesinde bugün yer alan bir haber, lira üzerindeki aşağı yönlü baskının daha da artmasına neden oldu.

Gazete, Avrupa Merkez Bankası'nın euro bölgesinin en büyük bankaları arasında bulunan BBVA, UniCredit ve BNP Paribas'nın liradaki sert düşüşten etkilenme olasılığının yarattığı riskten kaygı duyduğunu bildirdi.

Yeni ekonomi modeli açıklaması bekleniyor

Piyasanın izlediği bir diğer gelişme de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın bugün açıklaması beklenen yeni ekonomi modeli olacak.

Piyasa oyuncuları, bu modelin mevcut ekonomik sıkıntıları aşmak için yeterli olup olmayacağının ve Erdoğan'ın bazı zorlu adımların hayata geçirilmesine sıcak bakıp bakmadığının yakından takip edildiğini söylüyor.

Erdoğan, dün Rize'de yaptığı konuşmada, "Çeşitli kampanyalar sürdürülüyor. Bu kampanyalara kulak asmayın. Onların dolarları varsa bizim de halkımız, hakkımız, Allahımız var. Hiç endişelenmeyin. Çok çalışacağız ve 2023 yılına farklı gireceğiz'' dedi.

Lira üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan bir diğer gelişme de ABD'nin iki bakana yaptırım uygulama kararının ardından Washington'a giden heyetin uzlaşma sağlayamadan geri dönmüş olması.