Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın 'sanayicilere uyarısıyla' ilgili açıklama: Mevduatlara el konulmayacak

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Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon'da yaptığı konuşmada, sanayicileri uyardığı sözleri üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğünü açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında "Mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir" ifadesine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içinde yaptığı konuşmada sanayicileri 'bankalara saldırarak döviz almamaları' yönünde uyardı:

"Sanayicilerimize sesleniyorum. Bankalara saldırarak oralardan döviz alma yoluna gitmeyin. Battık gittik işi sağlama alalım yoluna tevessül etmeyin. Ederseniz yanlış yaparsınız. Bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir.

"B planını C planını uygulamak zorunda kalırım bunu da böyle bilesiniz."

'Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir'

Bu sözlerin kamuoyunda yarattığı tartışma üzerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan bir açıklama yaptı.

Altun açıklamasında, 'Erdoğan'ın sözleri üzerinden bir algı operasyonu yürütüldüğü' belirtti ve 'mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu olmasını' söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın bu akşam Trabzon'da yaptığı "Bilesiniz ki bu milleti ayakta tutmak sadece bizim görevimiz değil, sanayicinin tüccarın da görevidir. Aksi takdirde B planını C planını uygulamak zorunda kalırım" şeklindeki açıklamaları üzerinden bir algı operasyonu yürütülüyor.

"Bu algı operasyonu ülkemizin karşı karşıya kaldığı ekonomik savaşın bir parçasıdır. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamanın hiçbir yerinde mevduat hesaplarına el konulması gibi bir durum söz konusu değildir.

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"Cumhurbaşkanımızın sözleri Türkiye ekonomisini güçlendirmeye yönelik devletimizin kararlı tutumunu yansıtmakta, ülkemizden döviz kaçışını engellemeye dönük bir uyarı mahiyeti taşımaktadır.

"Cumhurbaşkanımız henüz B ve C senaryolarının detaylarına ilişkin bir bilgilendirme yapmamışken sanal senaryolar üreterek halkımızı ve piyasa aktörlerini tedirgin etme çabası kabul edilemez. Türkiye, bir ekonomik savaş vermektedir. Buna mukabil ekonomimiz güçlüdür, bu savaşı millet-devlet birlikteliğiyle biz kazanacağız!"

Bu arada Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kurdaki dalgalanmaya karşı aksiyon planı hazırladıklarını belirtti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ise Swap işlemlerine sınır getirdiğini açıkladı.