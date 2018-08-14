Metina Aşireti'nden beş bin kişilik barış yemeği

Cihazınızda ses/video gösterim programı bulunamadı Kavgalı aileler 5 bin kişinin katıldığı törenle barıştı

Mardin'in Derik ilçesi Ballıbaba ve Sisan köylerinde 2015 yılında Kaya ve Özyılmaz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada dört kişi hayatını kaybetti, altı kişi yaralandı. Kavgada yer alan ve suça karışan birçok kişi tutuklandı. Daha sonra Sisan köyü ormanlık arazisinde bir kişi öldürüldü. Ama karşı aile bunu üstlenmedi.

İki aile arasında daha fazla sayıda insanın hayatını kaybetmemesi için bu köylerin bağlı olduğu Metina Aşireti devreye girdi.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Barış Komisyonu üç buçuk yıldır iki aile arasında barış sağlamak için büyük bir çaba sarfetti. Bu çabalar, Pazar günü Ballıbaba köyünde gerçekleşen barış töreni ve yemeği ile sonuçlandı.

"Dünyada barış kadar zor bir durum yok. Her şey tamam dediğimiz sırada biri çıkıp bir şey söylüyor, tüm çabalar berhava olabiliyor" diyor derneğin sözcüsü Abdülkadir Öz.

Metina-Der yeni olmasına rağmen farklı yerlerde gelişen onlarca husumetin giderilmesi için arabuluculuk rolü üstlenmiş. Bir yıl içinde dört kan davası, üç yaralama, iki arazi anlaşmazlığı, dört kız kaçırma, dört trafik ve iş kazası olayıyla ortaya çıkan küskünlüklerin giderilmesini sağlamış.

Barış misyonu üstlenen dernek yöneticileri hem bölgenin, hem coğrafyanın barışa ihtiyacı olduğunu vurguluyor.

Telif hakkı Hatice Kamer

Pazar Günü gerçekleşen barış törenini izlemek üzere Metina-Der üyeleri ile birlikte Ballıbaba köyüne gitmek üzere Diyarbakır'dan yola çıktık.

Derik, bölgede zeytin yetişen nadir yerlerden biri. Çorak arazide yüzyıllık zeytin ağaçları, köye yaklaştığımızın işareti.

Köyün ortasına kurulan çadırların önünde, rusipî (kanaat önderi) olarak kabul edilen yaşlılar, alimler ve köyün önde gelenleri, ziyaretçileri tek tek karşılayarak el sıkıyorlar.

40 derecelik sıcağa rağmen köy yas evi çevresine kurulmuş çadırlarda barış törenini bekleyen insanlar sabahın erken saatlerinden beri burada.

"Barışma Töreni" sırasında çevre köylerden de katılımın olması ile meydanda yaklaşık beş bin kişi toplandı.

Kadınların hiç olmadığı barış programı, dini bir merasim havasında gerçekleşti. Toplumda sözü geçen ve "seyda" olarak anılan din alimleri peygamberin barışa dair hadislerini anlatarak bunun dindeki önemine dair konuşmalar yaptılar.

Köyden konuştuklarım, bu kan davasının daha fazla insan ölmeden sona ermiş olmasına çok sevindiklerini, bu sorunun ortadan kalkmasıyla köyün rahat bir nefes aldığını ifade ettiler.

Metina Aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli ve kan davalı Özyılmaz ailesinden onlarca kişiyi Metina Derneği yöneticileri karşılıyor. Temelli, barışın önemine dair kısa bir konuşma yapıyor, barışan ailelere ve barışmaları için çaba sarf eden herkese teşekkür ediyor.

Telif hakkı Hatice Kamer

Şerif Temelli'nin ismini bir süre önce yine bir başka barışma etkinliğinde duymuştuk.

Temelli ailesinin, Ahmet Türk'ün ailesi ile devam eden 35 yıllık kan davası, Şerif Temelli ve Ahmet Türk'ün öncülüğünde iki yıl önce barış ile sonuçlanmıştı.

Birden fazla imam, karşılama sırasının başına geçerek ilahiler okudu. Kan davalı ailelerin üyeleri havada tutulan Kuran'ı Kerim'in altından geçti. Böylece Kuran üzerine edilen yemin ile kanlılar husumetlerini geride bırakmayı kabul etmiş oldu. Kan davalı aileler Kuran'ı Kerim huzurunda el sıkışarak barıştı.

Kavgada üç yakını kaybeden Hacı Abdullah Kaya, kalabalığa seslenerek, "Buradaki herkes şahittir, bu insanlarla artık herhangi bir husumetim yoktur" diyerek kan davasına son verdiklerini duyurdu.

Üzerinde barış yazılı tişört giyen çocukların uçurduğu barış güvercinleri ise günün ruhuna denk düşen bir başka görüntüydü.

Telif hakkı Hatice Kamer

Beş binden fazla insanın katıldığı Barış yemeği için 10'dan fazla büyük baş hayvanın kesildiği belirtildi.

Metina Derneği Kurucu Başkanı ve derneğin Barış Komisyonu üyesi Eshat Güngörür'ün bu barışın sağlanmasında emeği çok.

"Barış, dünyanın en zor işi. Yediden yetmişe herkesi ikna etmek lazım" diyerek çok zor bir süreç geçirdiklerini aktardı.

"Her ziyarette moralli ayrılamıyorduk, bize her seferinde düşünüp daha sonra cevap vereceklerini söylüyorlardı, ama bu süreç neredeyse 4 yılı buldu. Çok mutluyum, üzerimizden ağır bir yük kalktı" diyor Güngörür.

Telif hakkı Hatice Kamer

Eshat Güngörür, üç yakınını kaybeden, buna rağmen barışmayı kabul etme erdemini gösteren Hacı Abdullah Kaya'yı 2018'in "Barış Babası" ilan ettiklerini söyledi:

"Yaşadığı kayıplara rağmen, düşman olarak adlandırdıkları insanların elini sıkıp onları affetmek hiç de kolay bir durum değil, büyük bir erdem gerektiriyor, bu yüzden ona çok minnettarız. Diken üzerindeydik. Şimdi çok mutluyuz, yılda iki bayram oluyor ama bugün de bizim için bayramdı."

Metina Derneği Sözcüsü Abdülkadir Öz ise aktif bir sporcu. Atletizm dalında Milli Takım koordinatörlüğü de yapmış. 1987'den 2004'e kadar Milli Takım'da atletizimde bir çok başarıya imza atmış, 13 Türkiye rekoru var ve Balkan Şampiyonu. 20'den fazla öğrencisi de Türkiye'yi farklı yaşrımalarda derece ile temsil etmiş. Dünyanın birçok ülkesinde atletizm yarışlarına katılmış, altın madalyalarla dönmüş ama ona göre barışı sağlamak şampiyon olmaktan çok daha zor:

"İnşallah bundan sonra hem aşiret liderimiz, hem dernek temsilcilerimiz ile birlikte barış için çaba sarfetmeye ve insanları barıştırmaya devam edeceğiz."

Metina Aşireti lideri Mehmet Şerif Temelli, Türkiye genelinde aşirete mensup bir milyon insanın yaşadığını iddia ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Sur, Yenişehir, Bağlar, Kayapınar, Dicle, Eğil ve Çınar ilçelerinde birçok köy ve mezrada üyesi bulunan Metina, bölgenin bir çok il ve ilçesine, İstanbul, Adana, Osmaniye, Mersin, Ankara gibi kentlere de yayılmış aşiretlerinden biri.