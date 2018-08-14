Kavgalı aileler törenle barıştı

Mardin'in Derik ilçesi Ballıbaba ve Sisan köylerinde 2015 yılında Kaya ve Özyılmaz aileleri arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Kavgada yer alan ve suça karışan birçok kişi tutuklandı. Daha sonra Sisan köyü ormanlık arazisinde bir kişi öldürüldü. Ama karşı aile bunu üstlenmedi.

İki aile arasında daha fazla sayıda insanın hayatını kaybetmemesi için bu köylerin bağlı olduğu Metina Aşireti devreye girdi.

Diyarbakır'da faaliyet yürüten Metinalılar Yardımlaşma, Dayanışma ve Eğitim Derneği Barış Komisyonu 3,5 yıldır iki aile arasında barış sağlamak için büyük bir çaba sarfetti. Bu çabalar, Pazar günü Ballıbaba köyünde gerçekleşen barış töreni ve yemeği ile sonuçlandı.

Derneğin sözcüsü Abdülkadir Öz. "Dünyada barış kadar zor bir durum yok. Her şey tamam dediğimiz sırada biri çıkıp bir şey söylüyor, tüm çabalar berhava olabiliyor" diyor.

Haber-Videor: Hatice Kamer