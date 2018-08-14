TL'deki değer kaybı İngiliz basınında: 'Kriz domino etkisi yaratabilir'

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İngiliz gazeteleri bugünkü sayılarında Türk Lirası'ndaki dalgalanmaya sayfalarında geniş yer verdi. Gazetelerdeki haber ve yorumlarda sorunun diğer gelişmekte olan ülkelere ve piyasalara yayılabileceği vurgusu yapıldı.

Guardian gazetesi, Türk ekonomisindeki sorunları manşetine taşıdı.

Gazetenin Ekonomi Editörü Larry Elliott'un imzasını taşıyan ve uzman görüşlerine yer verilen haberde, "Türkiye'de Recep Tayyip Erdoğan yönetiminin giderek kötüleşen mali krizle baş etmekte başarısız olmasının, diğer zayıf ülkelerde de domino etkisi yaratmasından korkulmasına neden olduğu" yorumu yapılıyor.

GuardianOrtadoğu Muhabiri Martin Chulov ise Ankara'daki kaynaklara dayandırdığı haberinde, "bu kaynakların, krizin tetikleyenin, ABD ve Türk yetkililer arasındaki, takası meselesiyle ilgili yanlış anlaşılma olduğunu söylediğini" yazıyor.

Gazetede yer alan İstanbul'dan sokak izlenimleri haberinde ise Türklerin kur dalgalanmasına bakışı aktarılıyor.

Guardian'ın dış politika yazarı Simon Tisdall de bugünkü köşesini Türkiye'ye ayırmış. Tisdall, "Türkiye'nin krizinin, sınırlarının çok uzağında tehlikelere neden olduğunu" belirtiyor.

Tisdall yazının sonunda şu yorumu yapıyor:

"Tüm taraflardan kuşatılan ve içeride başarısız olan Türkiye'yi kim kendisinden kurtaracak? Soru yanlış oluşturulmuş. Doğrusu şu olmalı: Türkiye'yi Erdoğan'dan kim kurtarabilir? Cevap: Türkler."

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'Bir çukur içindeyken yapılacak en iyi şey kazmayı durdurmaktır'

Gazetenin başyazılardan biri de Türkiye'yle ilgili.

Guardian'ın başyazısının başlığı, "Sayın Erdoğan, bir çukur içindeyken yapılacak en iyi şey kazmayı durdurmaktır."

Yazıda, "ABD Başkanı Donald Trump'ın son krizi Türkiye'ye yaptırım için bahane etmekle birlikte, Türkiye'deki son ekonomik meselelerin nedeninin asıl olarak Türk hükümetinin ekonomi politikaları olduğu" belirtiliyor.

Guardian'ın finans editörü Nils Pratley de yazısında, Türkiye'nin mali krizden kaçınmak için üç şey yapması gerektiğini belirtiyor. Pratley özetle şunları sıralıyor:

"Faizler artırılmalı, ABD'ye yönelik söylem yumuşatılmalı ve kavga etmekten kaçınılmalı, IMF çağrılmalı."

Şirketler kur krizinin acısını hissediyor

Financial Times gazetesinin ilk sayfasında, Türk ekonomisiyle ilgili haber "Bulaşma kaygısı" başlığıyla verilmiş.

FT, "Türk Lirası krizi diğer gelişmekte olan piyasaları vurmaya başladı" diye yazıyor.

Gazetedeki iki ayrı haberden birinde Merkez Bankası'nın son aldığı tedbirler ele alınmış. Haberde, alınan önlemlerin TL'nin değerini artıramadığı belirtiliyor.

İkinci haberde ise "şirketlerin kur krizinin acısını hissettiği" belirtiliyor. Bu haberde, "Türk şirketlerinin yıllardır Dolar ve Euro üzerinden borç aldığı, TL'nin değerinin düşmesiyle şirketlerin şimdi zora düştüğü" aktarılıyor.

Gazetedeki başyazıda da, Türk Lirası'ndaki dalgalanmanın diğer gelişmekte olan piyasaları da vurması ihtimaline dikkat çekiliyor.

FT, her birinin kendi özgüllükleri olmakla birlikte Brezilya, Güney Afrika, Şili, Meksika, Malezya, Rusya ve Çin'in bu durumdan etkilenebilecek ülkeler arasında olduğunu hatta sorunların zengin ülkelerin finans piyasalarına da yansıyabileceğini belirtiyor.

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'İngiliz turistler Türkiye'ye akın ediyor'

Türkiye ekonomisine sayfalarında geniş yer ayıran bir diğer gazete ise Times.

Gazetenin ilk sayfasının sürmanşetinde İngiliz tatilcilerin kur farkının artışı nedeniyle Türkiye'ye "akın etmesi" öne çıkarılmış.

Gelişmeler iç sayfalarda üç ayrı haberde ele alınmış.

Birinci haberde "ABD'nin yaptırımlarının Türkiye, İran ve Rusya'yı nasıl olumsuz etkilediği" aktarılıyor.

İkinci haberde Türkiye'de "Erdoğan'ın destekçilerinin" altınlarını Türk Lirası'na çevirdiği bildirliyor.

Bir diğer haberde ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı pastör Andrew Brunson'un serbest bırakılması çağrısının Türkiye tarafından nasıl kabul edilmediği ele alınıyor.

'Erdoğan, Batı ile atışmaya son vermeli'

Times'ın başyazısı ise "Türkiye'de öfke nöbeti" başlığını taşıyor.

Yazıda, "Erdoğan, krizin derinleşmesini engellemek istiyorsa Batı ile atışmaya son vermeli" yorumu yapılıyor.

Daily Telegraph gazetesi ise sayfalarında, Türk ekonomisiyle ilgili güncel gelişmeleri aktardığı haberinin dışında, konuyla ilgili iki yorum yazısına yer vermiş.

Birinci yazı, Oxford Kriz Araştırma Enstitüsü Müdürü Mark Almond'a ait.

Almond yazısında, ABD Başkanı Trump'ın aynı anda birçok ülkeye yaptırım uygulamasını eleştiriyor ve "Trump, bir yaptırıma uğrayanlar ekseni yaratıyor" yorumunu yapıyor.

Daily Telegraph'daki diğer yorum yazısı ise gazetenin uluslararası ekonomi editörü Ambrose Evans-Pritchard'ın imzasını taşıyor.

Yazar, "TL'deki değer kaybının Türk bankalarını büyük bir sarmalın içine çekme riski taşıdığını" belirtiyor.

Evans-Pritchard, "Türk ekonomisindeki sorunların gelişmekte olan piyasalardaki bir çatırdamanın habercisi olduğunu" da yazıyor.