İngiltere Parlamentosu'nun bariyerlerine bir araba çarptı: Yaralılar var, bir kişi gözaltında

Londra polisi, İngiltere Parlamentosu'nun (Westminister Sarayı) çevresinde bulunan bariyerlere çarpan bir aracın birden fazla kişinin yaralanmasına neden olduğunu açıkladı.

Polis, aracı sürdüğü belirtilen adamın olay yerinde gözaltına alındığını duyurdu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye aracı ve ambulans sevkedildi.

Parlamento Meydanı ve yakınındaki ana caddelerin kordon altına alındığını bildirildi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Parlamento binasının etrafının polis kordonuyla çevrelendiği, ağır silahlı çok sayıda güvenlik görevlisinin olay yerine geldiği görülüyor.

@VinnyMcAv tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin Breaking: Big armed police response to car which has cashed into Parliament barriers we are now being moved back pic.twitter.com/rYAqExq6rn — Vincent McAviney (@VinnyMcAv) 14 Ağustos 2018

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