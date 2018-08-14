Küresel piyasalar Türk Lirası'nın değer kazanmasıyla toparlandı

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Yılın başından beri yüzde 42'nin üzerinde değer kaybeden Türk Lirası, son günlerde yaşadığı rekor kayıpların ardından Salı günü Dolar ve Euro'ya karşı bir ara yüzde 6'nın üzerinde değer kazandı.

Türk Lirası her ne kadar, Türkiye ve ABD arasında yaşanan gerginliğin baskısı altında kalmaya devam etse de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) işleme koyduğu uygulamalar sayesinde son günlerde yaşadığı hızlı değer kaybını bir miktar toparladı.

Asya piyasalarında hacimlerin düşük olduğu işlemlerde son haftalarda neredeyse her gece sert değer kayıpları yaşayan ve tarihi rekorları test eden Dolar/TL kuru Pazartesi gecesi Asya piyasalarında dar bir bantta seyretti.

Salı sabahı 7'nin altına düşen kur, TSİ 12:25'de 6,53 seviyesinden işlem görüyor.

Pazartesi günü BDDK bankaların yurtdışıyla yaptığı TL-döviz para swap işlemlerini bankaların yasal öz sermayesinin yüzde 50'siyle sınırladığını duyurmuştu.

TCMB ise zorunlu karşılıklarda değişiklik yapmıştı.

MB perde arkasında sıkılaştırma adımları atıyor

Diğer yandan Merkez Bankası'nın perde arkasında sıkılaştırma adımlarına devam etmesi Türk Lirası'nın değer kazanmasında etkili oluyor.

TCMB, Pazartesi ve Salı günü haftalık repo ihalesi açmayarak piyasayı likidite ihtiyaçları için faiz koridorunun üst bandı olan yüzde 19,25'e yönlendirdi.

Reuters haber ajansına konuşan bankacılar TCMB'nin politika faizinden fonlama yapmamasını TCMB'nin likidite adımlarıyla sıkılaştırmaya gidebileceğinin bir sinyali olarak görüyor.

Reuters'ın haberine göre bankacılar benzer fonlama prensibinin devam etmesi halinde MB'nin geçmişte de benzerleri görüldüğü üzere Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına gitmeden faiz artışına gitmiş olabileceğini belirtiyorlar.

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TCMB aynı zamanda döviz depo ihalelerinde de TL faizi yukarı çekti.

TCMB'nin bugünkü TL karşılığı döviz depo ihalesinde TL faizi yüzde 19,25; dolar faizi yüzde 2 olarak belirlendi.

Pazartesi günkü ihalede TL faizi yüzde 17,75 olmuştu. TCMB bugünkü ihaleyi 1,5 milyar dolarlık ve 2 hafta vadeli açtı.

Albayrak yatırımcılarla görüşecek

Diğer yandan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Perşembe günü yabancı yatırımcılarla telekonferans gerçekleştireceği duyuruldu.

16 Ağustos'taki söz konusu telekonferans, New York saatiyle 09:00'da yapılacak.

Yabancı yatırımcılarla ilk telekonferans görüşmesini gerçekleştirecek Albayrak, son ekonomik gelişmeler sonrasında yaklaşık bin küresel yatırımcıya mesajlarını iletecek.

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Hazine Müsteşarlığı ise dün borçlanmasının bir bölümünü vadeli 3 ay vadeli kısa tahvile kaydırdı. Hazine bugünkü ihale programını da değiştirerek ihale sayısını bire indirdi.

Hazine piyasa talebi dikkate alınarak ve piyasaların desteklenmesi amacıyla ihraç edeceği değişken faizli tahvilin yapısını da değiştirdi.

Borsa İstanbul'da da iyimser hava

TL'deki değer kazancının etkisiyle iyimserlik havası Borsa İstanbul'un açılışında da kendini gösterdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 2,16 yükselişle başladı.

Türkiye'nin dolar cinsi tahvilleri ve CDS'inde de toparlama görüldü.

İki gündür TL'deki kayıplar öncülüğünde düşen küresel borsalar ise güne iyimser bir hava ile başladı.

TL'deki bulaşıcılığın bir etkisi olmayacağı beklentisiyle banka ve telekom hisseleri öncülüğünde Avrupa borsalarında yükseliş görüldü.

Asya hisse senetlerinin çoğunda da yükseliş yaşandı.

Dolar ve Amerikan tahvilleri ise son 14 ayın en yüksek seviyesinden düştü.

Gelişmekte olan ülke para birimlerinin ise toparladığı görüldü.