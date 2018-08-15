Rusya'dan vize kolaylığı

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iş insanlarına, resmi pasaport ve hizmet pasaportu taşıyanlara Rusya'nın uyguladığı vizenin kaldırılacağını açıkladı.

Çavuşoğlu, 10. Büyükelçiler Konferansı'nda yaptığı açıklamada, dün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Rusya Dışişleri Bakanlı Sergei Lavrov ile görüşmeleri sırasında bu kararın alındığını duyurdu.

Lavrov, "İş adamlarımıza, özellikle tir ve kamyon şoförlerine, resmi pasaport sahiplerine, servis pasaport sahiplerine vizelerin kaldırılması konusunda prensipte anlaştık. Bayramdan sonra çalışma gruplarımız bir araya gelecek ve bunu yürürlüğe koyacağız. Temennimiz tabi ki pasaportların tamamen kalkması" dedi.

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