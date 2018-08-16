İngiliz seyahat şirketinden 'cinsel maceraperestlere özel' tatil paketleri

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İngiltere'de Meksika, Avrupa ve Karayip ülkelerinde yetişkinlere özel tatil paketleri satan bir seyahat şirketi kuruldu.

Temptation Holidays adlı şirket, 21 yaşın üzerindeki müşterilerine çeşitli butik otellerde tatil paketleri sunuyor.

Bazı tesislerde "cinsel maceraperestler" için oyun odaları da bulunuyor.

Independent'ın haberine göre tatil paketleri turun ne kadar "yetişkin" olduğuna göre sınıflandırılıyor ve kategoriler "parti", "çıplak" ve "oyun" diye sıralanıyor.

Şirket "parti" tatillerindeki tesislerde, canlı bir atmosfer ile "isteğe bağlı üstsüz alanlar" bulunduğunu ve arkadaş gruplarına uygun olduğunu söylüyor.

"Çıplak" tatillerde bir seviye üstü ve bu tatillerdeki tesislerde de "giyinmenin isteğe bağlı" olduğu alanlar yer alıyor.

Sadece çiftlerin gidebildiği "Oyun" tatillerinde ise "çiftlere özgü oyun odaları", erotik eğlence ve yetişkin partileri düzenlendiği belirtiliyor.

Temptation Holidays Genel Müdürü Nina Saini, "göze çarpmayan" tesislerin ve yat turlarının "seks pozitif" bir atmosferi teşvik ettiğini söyledi.

Saini "Çiftlerin cinsel tercihlerini kimsenin yargılamadığı bir yerde yaşayabileceği, güvenli ve mahrem alanlar sunuyoruz" dedi.

Fotoğraf ve video yasak

Saini, "İnsanlar günümüzün Tinder kültürüyle birlikte partnerleriyle ilişkilerini zenginleştirmek istiyor. Ne istediklerini iletme konusunda daha iyiler. Tesisler ve gemi turlarımız partnerinizle yeniden iletişim kurma fırsatı sunuyor. Cinselliğinizi keşfetmek istiyorsanız, ilginç bir konsept" diye konuştu.

Her şeyin tamamen isteğe bağlı olduğunu belirten Saini ayrıca, tüm tesislerinde fotoğraf makinesi ve kamera kullanmanın tamamen yasak olduğunu vurguladı.

Şirketin tatilcilerin uymasını şart koştuğu kuralları şöyle;

Üstsüz olmanın ve giyinmenin isteğe bağlı olduğu tatillerde "uygun giyinin"

Fotoğraf ve video çekmeyin

Kamusal alanlarda cinsel ilişkiye girmeyin

Personelden yaşadıklarınıza dâhil olmalarını istemeyin

Personelin konuklarla "yakın ilişkiye girmeleri" de yasak.