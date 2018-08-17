Doğu Karadeniz'de kaçak yapılar için 'imar barışı' başvurusu 70 bini aştı

Türkiye genelinde 24 Haziran seçimleri öncesi başlatılan "imar barışı" uygulaması için Trabzon, Rize, Giresun ve Artvin'de başvuruda bulunanların sayısı 70 bini aştı.

Uzmanlar ise "İş çığrından çıktı, burada kamu yararı söz konusu değil" diyor.

Uygulama, 31 Aralık 2017'den sonra yapılan yapıları kapsamıyor olsa da özellikle yaylalarda kaçak yapılaşma sürüyor.

Başvuru sahipleri aldıkları Yapı Kayıt Belgesi karşılğında şu ana kadar devlete yaklaşık 25 milyon TL ödeme yaptı.

Başvurular 31 Ekim'de sona eriyor.