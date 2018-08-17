Arşivden: İstanbul Boğazı'nda tanker tehlikesi

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1997 yılında Boğaziçi'nden geçen tankerlerin yarattığı tehlikeyi ele aldığı araştırma haberi var.

David Lomax tarafından hazırlanan haber, 29 kişinin öldüğü Nassia tanker faciasından üç yıl sonra hazırlanmış.

Bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir'in sözcüsü olup o dönem Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği yetkilisi olan Dmitry Peskov, gazeteci Mehmet Ali Birand, kılavuz kaptan Cem Giresunlu, dönemin Deniztemiz / TURMEPA derneği yöneticisi Yılmaz Dağcı, kılavuz kaptan Cem Giresunlu ve Boğaziçi sakini Sevgi Kutlukan haberde görüşlerine yer verilen isimler arasında yer alıyor.

BBC muhabiri Lomax'ın 1981 yılında aynı konuyla ilgili hazırladığı haber de BBC Arşivleri'nde Türkiye programında yayımlanmıştı. 1981'deki videoyu izlemek için tıklayın.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

Program ile ilgili olarak sıkça sorulan sorular ve cevapları için tıklayın. Programla ilgili diğer videoları bu linkte bulabilirsiniz.

Yayınladığımız diğer arşiv programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. BBC Arşivlerinde Türkiye'yi YouTube kanalımızdan da takip edebilirsiniz.