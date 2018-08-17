Ankara Anlaşmalı Pelin Aksoy Kapıkıran: 'Bir şeyleri başarmak büyük keyif veriyor'

30 yaşındaki Pelin Aksoy Kapıkıran, yakın dönemde Ankara Anlaşması ile İngiltere'de çalışma ve oturum hakkı elde eden binlerce Türk vatandaşından biri.

25 Temmuz 2017'den bu yana kendisiyle aynı yaştaki eşi ile Londra'da, Türkiye kökenlilerin yoğun olarak bulunduğu Enfield bölgesinde yaşıyor.

Ofis olarak da kullandığı evinde kurduğu stüdyoda müşterilerine farklı dillerde ses kayıt hizmeti sunuyor.

En yalın anlatımı ile "Şirketimize hoşgeldiniz. Muhasebe için 1'i tuşlayınız." gibi açılış mesajlarının farklı dillerde kayıt alındığı bir stüdyo burası.

Ulusal İstatistik Kurumu verilerine göre, Londra'da 100'den farklı dil konuşuluyor. Bu kozmopolit yapı, Kapıkıran çiftinin bu şehri tercih etmesinde önemli bir faktör.

Boğaziçi Üniversitesi mezunu 30 yaşındaki dil uzmanı, eşi ile İstanbul'dan ayrılışlarının sebebi için ise, 'kendisinde ve çevresinde hissettiği gerginliği' tarif ediyor.

"Konsantrasyonunun azalması, birçok şeyinin kısıtlanması... Gitmek lazım diye uzun zamandır konuşuyorduk." diyor.

BBC Türkçe'den Efe Öç'ün haberi...