Ankara Anlaşmalı Ulaş Aktaş: 'Döneceğiz ama ne zaman belli değil.'

Kurduğu temizlik şirketi ile Londra'nın güney batısındaki Putney bölgesinde apartmanlara temizlik hizmeti veren 38 yaşındaki Ulaş Aktaş da 2015 yılından bu yana eşi ile birlikte İngiltere'de.

Özellikle son birkaç yılda Ankara Anlaşması vizesi ile İngiltere'ye gelen Türk vatandaşlarının bir bölümü, Türkiye'deki politik atmosferden uzaklaşma motivasyonu ile hareket ettiklerini saklamıyor.

"Türkiye'de yaşayan halkın kendisini geliştirmesi lazım. Devletin, 'arabayı şuraya koyma' dememesi lazım. O'nu senin kendin bilmen lazım."

Bu sözler, Ulaş Aktaş'ın da benzer motivasyonlarla İngiltere'ye göç edenlerden olduğuna yönelik bir izlenim verebilir ama Aktaş, hemen devamında muhalefetin görüşlerini tasvip etmediğini söylüyor.

Türkiye'nin 10 - 20 yıl önceye kıyasla çok değiştiğini söylerken devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kast ederek, "Daha iyisi olması lazım. Ama bu bir kişi ile olacak iş değil." diyor.

Neden buraya geldiği sorusuna ise, "daha hızlı koşmak için" yanıtını veriyor. Aktaş, sterlinin Türk Lirası karşısında değerli oluşunu kast ediyor.

Ne zaman dönecekleri sorulduğunda ise yeni doğan oğlu kucağında iken cevaplıyor, "Döneceğiz ama ne zaman belli değil."

BBC Türkçe'den Efe Öç'ün haberi...