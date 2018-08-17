Ankara Anlaşmalı Leni Candan: 'Şu anda devletle mücadele ediyoruz burada.'

Ücretsiz bir vize türü olan Ankara Anlaşması ile İngiltere'de kendi işini icra edeceğini beyan eden ve uygun belgeleri sunan kişilere, önce bir yıl daha sonra 4 yıla kadar oturum izni veriliyor, 4. yılda da süresiz oturum iznine başvurma hakkı tanınıyordu.

2018 yılının Mart ayında süresiz oturum başvurusunun kriterleri değiştirildi.

Bu yeni durumunun etkilediği, kriterler değiştirilmeden önce başvuru yapan kişi sayısının, 12 binin üzerinde olduğu ifade ediliyor. Onlardan biri olan 28 yaşındaki Leni Candan, yeni kriterlerin mahkeme sürecine taşınması için bir kampanya başlatmış durumda.

Dava masrafları için 100 bin sterlin toplanmaya çalışılan bu hukuk mücadelesinin karşı tarafı İngiltere İçişleri Bakanlığı olacak.

Sosyal medya uzmanı olan Candan, kurduğu Facebook grubundaki birçok insanın karşı karşıya kaldıkları bu ikilemi dile getirdiğine şahit olduğunu anlatıyor:

"Türkiye'deki bir takım mücadelelerden yorulduğumuz için, daha iyi bir hayat kurmak için buraya geldik. Ancak burada yine kendimizi bir mücadele içinde bulduk. Şu anda devletle mücadele ediyoruz burada."

ILR (Süresiz Oturma) Dayanışma Ağı isimli Facebook hesabında bir araya gelenlerin iddiası, kazanılmış haklarının geri alındığı yönünde.

Buna dayanak olarak ise süreç içinde İçişleri Bakanlığı ile yapılan resmi yazışmaları gösteriyorlar. İlk başvuruları esnasında yürürlükte olan maddelerin değiştirildiği savunmasıyla yargı sürecine hazırlanıyorlar.

Davalarını da bu iddia üzerinden "Meşru Beklenti" kavramı temeline oturtuyorlar.