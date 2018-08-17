Trump'tan Brunson açıklaması: Henüz bu iş bitmedi, ne olacağını göreceğiz

Telif hakkı Mark Wilson

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı konuşmada Türkiye'de ev hapsinde tutulan Pastör Andrew Brunson konusunda "Oturup, bunu kabul etmeyeceğiz, henüz bu iş bitmedi" dedi.

Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada "Türkiye uzun süredir bir sorun. Bir dost gibi davranmadılar. Ne olacağını göreceğiz" dedi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler. O bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz.

"Çok uzun süre önce Pastör'ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, henüz bu iş bitmedi.

"Oturup bunu kabul etmeyeceğiz. İnsanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz."