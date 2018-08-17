Göçmenlik danışmanı Nüsra Şahin: Yapılan 1973 kanunlarının güncellenmesi

Ankara Anlaşması'nın süresiz oturum kriterlerinin değişmesine neden olan mahkeme kararında, Türkiye'nin öngörüldüğü gibi Avrupa Birliği'ne üye olamamasının yanında, işkence, ifade özgürlüğü, kadın ve azınlık hakları ile ilgili konularda endişeler bulunduğuna atıf yapılıyor.

Kararda aynı zamanda, İngiltere'de değiştirilen göçmelik kriterlerine de atıflar yer alıyor ve bunların 1973 yılında yürürlüğe giren Ankara Anlaşması özelinde güncellenmemiş olduğuna gönderme yapılıyor.

Göçmenlik danışmanlığı yapan Nüsra Şahin ise İngiliz İçişleri Bakanlığı'nın Türk vatandaşlarını cezalandırma amacı taşımadığı görüşünde.

Şahin, Brexit süreci (İngiltere'nin Mart 2019 tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılması müzakereleri) devam ederken bu konunun "Meşru Beklenti" kavramı ile dahi olsa mahkemeye taşınması ile ilgili endişelerini dile getiriyor.

Açılacak bu son davanın, bir olumsuz süreci daha tetikleyebileceği düşüncesini dile getiren Nüsra Şahin, İngiltere devletinin, 1973 kanunlarını 2018 yılına uyarladığını savunuyor.

Ankara Anlaşması dosyalarını hazırlayan danışmanlık veya avukatlık firmaları son yıllarda artan başvuru sayılarıyla önemli gelirler elde ediyor.

Yüksek talep nedeniyle dosya hazırlama maliyeti 2 bin sterline kadar çıkabiliyor.

BBC Türkçe'den Efe Öç'ün haberi...