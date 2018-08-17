ABD Başkanı Trump'tan Brunson açıklaması: İnsanlarımızı alıkoyamazlar. Ne olacağını göreceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada "Türkiye uzun süredir bir sorun" dedi. Trump, Türkiye'de ev hapsinde tutulan Andrew Brunson konusunda ise "Çok uzun süre önce Pastör'ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, henüz bu iş bitmedi" diye konuştu.

Donald Trump gazetecilere yaptığı açıklamada,"Pastör Brunson harika bir insan. Casus diye uydurma bir suçlama yönelttiler. O bir casus değil. Şu anda yargılanıyor, tabii buna yargılama diyebilirseniz" ifadelerini kullandı.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok uzun süre önce Pastör'ü geri vermeliydiler ve bence Türkiye çok çok kötü davrandı, henüz bu iş bitmedi.

"Oturup bunu kabul etmeyeceğiz. İnsanlarımızı alıkoyamazlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz."