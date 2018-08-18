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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi'nde yaptığı konuşmada, "Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyor. Biz de onlara diyoruz ki, 'oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz'" dedi.

Erdoğan yaklaşık 45 dakika süren konuşmasında, Pastör Brunson'a ev hapsi ile başlayan kriz sürecine, Amerika Birleşik Devletleri ya da Donald Trump ismini anmadan değindi.

Erdoğan'ın Ankara Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada, ABD'nin Türkiye'yi "stratejik hedef haline getirmeye çalıştığını" söyledi:

"Bizler, tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz.

"Kardeşlerim, bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik. Yok şuymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey. Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var. Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Hiç endişeniz olmasın. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bundan sonra da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun.

"Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız"

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'Ekonomik darbe yapılmaya kalkıldı'

Erdoğan "kuru, dövizi, faizi kullanarak" ekonomik darbe yapılmaya kalkıldığını da sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında yapılacak yerel seçimlere de konuşmasında değinerek, "İstiyoruz ki bütün büyük şehirlerimiz, 81 vilayetimiz modern bir belediyecilik anlayışını görsün." dedi.

Kongrede yapılan seçimde Erdoğan, geçerli 1380 oyun tamamını alarak yeniden genel başkan seçildi.

AKP'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) da 1380 oyla kabul edildi.