Ankara Valiliği: Yakalanan 2 kişi ABD'nin Ankara Büyükelçiliğine saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etti

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Ankara Valiliği, ABD Büyükelçiliğine düzenlenen silahlı saldırı ile ilgili olarak iki kişinin "yakalandığını" açıkladı. İsimleri de açıklanan zanlıların saldırıyı üstlendiği de duyuruldu.

Valilik açıklamasında saldırganların olayda 9 mm çapında bir tabanca ile Ankara plakalı bir araç kullandığı da kaydedildi.

Silahlı saldırı ile ilgili olarak iktidardan yapılan ilk açıklamalarda olay "provokasyon" olarak nitelendirilmişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Olayla ilgili bütün ayrıntıları elde etmeden bir şey söylemek yanlış olabilir" değerlenmesini yapmıştı.

Valilik açıklamasında soruşturmanın derinleştirildiği vurgulanarak "şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır" ifadesi yer aldı.

Ankara Valisi'nin son açıklaması şu şekilde:

20/08/2018 günü saat 05.00 sularında, Amerika Birleşik Devletleri Ankara Büyükelçiliği binasına silahla ateş edilmesi olayı ile ilgili olarak yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıda hususlar tespit edilmiştir.

1.Silahlı saldırı olayını geçekleştirdikleri değerlendirilen Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş, olayda kullanılan 9 mm çapında tabanca ve 06 BDP 502 plakalı araç ile birlikte yakalanmışlardır.

2.Ahmet Çelikten ve Osman Gündaş alınan ilk ifadelerinde saldırıyı birlikte yaptıklarını kabul etmişlerdir.

3.Olayın faillerinden Ankara-Bağlum nüfusuna kayıtlı, 1979 doğumlu Ahmet ÇELİKTEN'in sigortalının yükümlülüklerini yerine getirmeme ve taksirle yaralamadan suç kaydı olup cezaevi firarisi olarak aranmaktadır.

Diğer fail, Ankara-Çubuk nüfusuna kayıtlı, 1980 doğumlu Osman Gündaş'ın ise; taksirle yaralama, uyuşturucu, tehdit, oto hırsızlığı, kasten yaralama ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmeden suç kaydı bulunmaktadır.

4.Silahlı saldırı olayı ile ilgili adli soruşturma derinleştirilerek devam etmekte olup, şüphelilerin bağlantıları ve olayın bütün yönleri araştırılmaktadır. Gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Soylu: Çözdükten sonra gerekli açıklama yapılır.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, zanlılar gözaltına alınmadan önce yaptığı açıklamada, "Arkadaşlarımız teknik analizlerini yapıp, araç ve içindeki kişilere ulaşmaya çalışıyorlar. Olayın ayrıntılarını, nedenini ancak bu olayı gerçekleştirenlere ulaşınca öğrenmiş olacağız" diye konuşmuştu.

Soylu sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Bir provokasyon mudur, adi bir vaka mıdır? Adi bir vaka süsü verilerek bir provokasyon mu oluşturmak istenmiştir? Hem emniyet müdürlüğümüz, hem istihbarat birimlerimiz buna yoğunlaşmış durumda. Çözdükten sonra gerekli açıklama yapılır."

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Provokatif saldırıyı kınıyoruz

Silahlı saldırı ile ilgili olarak iktidardan daha önce yapılan tüm açıklamalarda ise olay "provokasyon" olarak nitelendirildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hem İngilizce hem de Türkçe yaptığı Twitter paylaşımlarında saldırıyı kınadı.

@MevlutCavusoglu tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yapılan provokatif saldırıyı kınıyoruz. Olayın en kısa sürede aydınlantılıp faillerinin yargı karşısına çıkarılmasının takipçisiyiz. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 20 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yine Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu açıkça kaos yaratma girişimidir" dedi.

@ikalin1 tarafından yapılan numaralı Twitter paylaşımını geçin ABD büyükelçiliğine yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu açıkça bir kaos yaratma girişimidir.

Türkiye güvenli bir ülkedir ve bütün yabancı misyonlar kanunların güvencesi altındadır. Olay soruşturulmaktadır ve en kısa sürede aydınlatılacaktır. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) 20 Ağustos 2018

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de, silahlı saldırıyı "açık bir provokasyon" olarak nitelendirdi. AKP Ankara İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenleyen Ömer Çelik, "Büyükelçilikler devletimizin güvencesi altındadır, güvenlikleri için azami hassasiyet gösterilecektir" dedi.

ABD Büyükelçiliği Sözcüsü David Gainer ise saldırıyla ilgili "detayların soruşturulduğunu" söyledi. Gainer, "Türk polisine hızlı müdahaleleri nedeniyle teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Saldırıya uğrayan Büyükelçilik bayram tatili dolayısıyla kapalıydı.