1979'da Türkiye'de siyasi ve ekonomik kriz: Ecevit, Demirel ve Türkeş BBC'de

Yayına hazırlayan: Mahmut Hamsici

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1979 yılında Türkiye'deki siyasi ve ekonomik krizi anlattığı araştırma haberi var.

Haberde Türkiye'deki söz konusu dönemdeki çatışmalar, saldırılar ve suikastlara dikkat çekiliyor. Bunlara örnek olarak 1 Mayıs 1977 saldırısı, Kahramanmaraş katliamı ve gazeteci Abdi İpekçi cinayeti veriliyor.

Ekonomik krizin ele alındığı bölümde benzin fiyatlarındaki artış ve kuyruklar, gecekondulaşma ile sanayinin yaşadığı zorluklar aktarılıyor.

Haberde Türk ordusunun ülke siyasetindeki rolü de ele alınıyor.

İstanbul ve Ankara'dan görüntülerden oluşan haberde, dönemin Başbakanı Bülent Ecevit, Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Alparslan Türkeş'le röportajlar da yer alıyor.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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