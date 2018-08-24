Economist: Suriyeli mülteciler Türkiye'yi Batı Avrupa'dan daha kucaklayıcı buluyor

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İngiltere'de yayınlanan haftalık Economist dergisinin son sayısında Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin durumuna ilişkin bir makale yer alıyor.

Gaziantep menşeili makalede, dergiye mülakat veren birçok Suriyeli mülteci, yaşadıkları zorluklara rağmen Türkiye'deki durumlarının Avrupa ya da kendi ülkelerinden daha iyi olduğunu söylüyor.

Gaziantep'te işletme açan ya da şirket kuran Suriyeli mülteciler, son zamanlarda yükselen göçmen karşıtı algıdan rahatsız olsalar da işlerini yapabilecek konumda olduklarını anlatıyor.

Dergiye konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Göçmen İşleri Şube Müdürü Önder Yalçın, Halep'ten sadece iki saat mesafede bulunan Gaziantep'e gelen Suriyeliler ile beraber 2014 yılında şehrin nüfusunun 2030'da çıkması beklenen nüfusa ulaştığını aktarıyor.

'Raflar boş kalırdı'

Suriyeli mültecilerin çoğunun şehri savaştan önce tanıdığı aktarılıyor:

"Gaziantep'in eski şehir kısmı Halep'e benziyor. 2,5 yıl Almanya'da yaşadıktan sonra aile ve topluluk hissiyatını özlediği için Türkiye'ye geri dönen 19 yaşındaki Khaldoon Ibabede, 'Türkiye'yi seviyorum çünkü Suriye'ye benziyor, aynı sokaklara sahip' diyor.

"Türk hükümetinin çok da resmi olmayan tavrı Suriyelilerin varoşlarda yaşamamasını sağlıyor, ki Avrupa'nın çoğu yerinde öyle, ya da Lübnan ve Ürdün'deki gibi kamplarda yaşamıyorlar. Türkiye'de Suriyeli mültecilerin sadece yüzde 7'si kamplarda, 40 binine ise vatandaşlık verildi.

"Çalışma özgürlüğü Türkiye'nin sunduğu en büyük fayda. Sadece çok az bir kısmı, 14 bini, çalışma vizesine sahip, ancak çoğu kayıt dışı olarak en çok fabrikalarda çalışıyor.

"Bir tekstil şirketinin müdürüne göre Suriyeli işçiler olmasaydı Türkiye'de raflar boş kalırdı. Yalçın da Suriyeli göçmenlerin bakır kaplama ya da taş oyma gibi Türkiye'de unutulmuş çok sayıda yeteneği getirdiğini aktarıyor."

Çocukların okul sorunu ise dergiye göre yükseliyor.

Uluslararası Kriz Grubu'na göre Suriyeli çocukların ancak yüzde 38'i okula gidiyor, bunun sebebi de çoğunun ailelerine destek olmak için çalışması.

'Ekonomik krizin baş göstermesiyle Suriyeli göçmenlere karşı olumsuz tavrın artmasından korkulsa' da Suriyeliler için halen Türkiye'nin Avrupa'dan ve Suriye'den daha iyi bir seçenek olduğu aktarılıyor.

Dergiye konuşan ve gelecek yıl üniversiteye gideceğini söyleyen 18 yaşındaki Shadi Sankari, Suriye'ye gitmesi için hiçbir nedeni olmadığını aktarıyor.