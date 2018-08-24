Yunanistan'a giden eski HDP Milletvekili Leyla Birlik 'sığınma talebinde bulundu'
Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) eski Şırnak Milletvekili Leyla Birlik'in, Çarşamba Edirne'den Yunanistan'ın Orestiada kentine geçerek Yunan güvenlik makamlarına sığındıği belirtildi.
BBC Türkçe'ye bilgi veren Yunan yetkililer, haberi doğrularken Birlik'in Yunanistan'a yasa dışı yollardan geçtiğini ve sığındığı Yunan güvenlik makamlarından siyasi sığınma talebinde bulunduğunu belirttiler.
Daha sonra Yunanistan'ın Aleksandropolis (Dedeağaç) sınır kentine getirilen Birlik'in gözaltına alındığı ve Yunan Dışişleri Bakanlığı'na bilgi verildiğini söyleyen yetkililer, Leyla Birlik'in siyasi sığınma başvurusunun kabul edilip edilmeyeceğine, Mülteciler Komisyounu'nun karar vereceğini vurguladı.
Birlik, "Terör örgütü propagandası yapmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamalarıyla tutuklu yargılanıyordu. Birlik 1 Ocak 2017'de yurtdışına çıkış yasağı konularak serbest bırakılmıştı.
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