Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasına yasak

Telif hakkı DHA

Beyoğlu Kaymakamlığı, Cumartesi Anneleri'nin Galatasaray Meydanı'ndaki 700. toplanmasını yasakladı. Polis, meydana yürümek isteyenlere göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermiyle müdahale etti, gözaltına alınanlar var.

Beyoğlu Kaymakamlığı, gösteri hakkında kaymakamlığa yasal bir bildirimde bulunulmadığından ötürü toplanmaya müsaade edilmeyeceğini duyurdu.

Kaymakamlık'ın açıklaması şöyle:

"PKK terör örgütüne müzahir sosyal medya hesapları üzerinden İlçemiz Galatasaray Meydanında 25.08.2018 Cumartesi günü Saat 12.00'de yapılmak için çağrıda bulunulan toplantı ve oturma eylemine bahse konu yer; 2911 Sayılı Kanun kapsamında ilan edilen toplantı ve yürüyüş güzergahlarından olmadığı ve Kaymakamlığımıza yasal yollarla herhangi bir bildirimde bulunulmadığından dolayı, 2911 Sayılı Kanunun 10 ve 17 ile 5442 Sayılı İl İdaresi Kanununun 32/ç. maddeleri çerçevesinde Kaymakamlığımızca müsaade edilmeyecektir."

Yasaklama kararını Cumartesi Anneleri de Twitter hesaplarından paylaştı ancak karara rağmen oturma eylemini yapacaklarını bildirdi.

Meydana yürümek isteyen kalabalığa polis göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermi kullanarak müdahale etti.

Telif hakkı DHA

Telif hakkı DHA

Polis müdahalesi, HDP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın internet üzerinden canlı yayına da yansıdı.

T24, polisin içinde HDP ve CHP milletvekillerinin olduğu küçük bir grubun geçişine izin verdiğini yazdı. HDP'den Garo Paylan, Kemal Bay, Hüda Kaya, Ahmet Şık, Pervin Buldan ve Sezai Temelli eyleme katılırken, CHP'den Onursal Adıgüzel, Turan Aydoğan, Gökçe Gökçen ve Ali Şeker Cumartesi Anneleri'ne destek için Galatasaray Meydanı'na gitti.

Cumartesi Anneleri 90'lı yıllarda gözaltına alınıp geri dönmeyen çocuklarının, yakınlarının akıbetlerini sormak için 1995'ten bu yana her hafta buluşuyor.