Cumartesi Anneleri'nin 700. hafta buluşmasına polis müdahalesi

Cumartesi Anneleri'nin Beyoğlu Kaymakamlığı'nca yasaklanan Galatasaray Meydanı'ndaki 700. toplanmasına polis göz yaşartıcı gaz ve boyalı mermi ile müdahale etti.

Meydanda toplanmak isteyen kayıp yakınları "700 haftadır işkence çektirdiler" diyerek müdahaleye tepki gösterdi.

Aralarında kayıp yakınları da olmak üzere çok sayıda kişi gözaltına alındı. Cumartesi Anneleri, ilk oturma eylemlerini 27 Mayıs 1995'te gerçekleştirmişti.

İnsan Hakları Derneği'nin kayıtlarına göre, 94-95'te yaklaşık 500 gözaltında kayıp başvurusu yapılmıştı.

Kayıp yakınları faillerin bulunması talebiyle sokağa çıkmaya karar vermişti.

1999-2009 arasında güvenlik gerekçeleriyle toplanmalara 10 yıllık bir ara verilmişti.

Bunun haricinde Cumartesi Anneleri 23 yıldır her hafta kesintisiz toplanıyordu.