Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümünde konuşan Erdoğan: 'Mesele Tayyip Erdoğan meselesi değil, Türkiye meselesi, İslam meselesi'

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü için düzenlenen etkinlikte Malazgirt Ovası'nda toplanan kalabalığa seslendi.

"İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir" diyen Erdoğan ayrıca, Sultan Alparslan'ın Bitlis'in Ahlat ilçesinde otağı olduğunu belirtip bu bölgede yeni bir 'Cumhurbaşkanlığı Köşkü' inşa edileceğini söyledi ve yapılacak yerin '1071 metrekare oturma alanlı, 5 dönüm bahçeli' olacağını ifade etti.

Erdoğan söz konusu bölgeyle ilgili şunları söyledi:

"Milletimizin birliğinin beraberliğini sembolü olan bu bölgeyi korumalı gözetmeliyiz. Sayın bahçeli bir ziyaretinde güzel bir hatırlatmada bulundu: Ahlat'a bir Cumhurbaşkanlığı Köşkü yakışır. Çünkü otağı Sultan Alpaslan oraya kurdu biz de varisleri olarak oraya böyle bir inşallah otağ kuralım.

"Bugün vali ve belediye başkanımızla görüştük. Onlar 1071 metrekare yer düşünmüşler. Dedik olmaz. 1071 metrekare oturum alanı olur en az 5 dönüm çevre düzenlemesiyle. Belediye başkanımız da coştu en az 10 dönüm dedi. Bu bir işaret fişeğidir inşallah sonu da hayır olur.

"Malazgirt savaşının yaşandığı bölgeyi milli park olarak ilan ettik ve düzenlemesine başladık. Bu yıl milli park alanının ilk etabı devreye girdi."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Malazgirt zaferinin Avrupa'nın ortalarına kadar giden yolu açtığını' ifade edip "Bu yüzden Malazgirt Mekke, Medine, Bursa, Edirne, İstanbul tüm Balkanlar demektir. Malazgirt ruhunu unutursak ne öncemiz kalır ne sonramız" dedi.

'Mekke'ye, Mediye'ne sahip çıkın'

Kalabalığa "Mekke'ye, Medine'ye, Kudüs'e, Selçuklu'ya, Osmanlı'ya, Osmanlı başkentlerine, Balkanlara, Kurtuluş savaşına ve Cumhuriyet'e, 15 Temmuz kıyamına sahip çıkın" diye seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin bir süredir yaşadığı sıkıntıların sebeplerini konjonktürel gelişmelerde arayanlar çok yanılırlar. Perde gerisinde yazılan senaryoların işte böyle bir arka planı vardır.

"Unutmayın, Anadolu bir benttir bu bent yıkılırsa ne Orta Doğu ne Orta Asya ne Balkanlar kalır. Üzerinden ulu çınar gölgesi kalkan bu tüm bu coğrafyalar tehlikeye maruz kalır.

"En ufak bir zaaf belirtisi gösterdiğimizde üzerimize leş kargaları gibi geleceklerini görürsünüz. İçerimizdeki bazı gafiller sanıyorlar ki mesele Tayyip Erdoğan meselesidir. Hayır mesele Türkiye meselesidir. Mesele İslam meselesidir. Haram görmüş kursak ve çürümüş bir gönül akıbeti ölüm olan çaresiz bir hastalığa tutulmuş demektir.

"Bir kez daha Malazgirt zaferimizin 947. Yılını tebrik ediyorum. Bu gazada yer alan tüm kahramanları şükranla yad ediyorum."

TBMM Başkanı Binali Yıldırım da Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü için yaptığı konuşmada ABD'yi eleştirip "Türkiye'yi tehdit etmeye kalkanlar gereken cevabı misliyle alırlar. Muhataplarımız bir süredir sergiledikleri anlamsız ve aymaz tavırlarından en kısa sürede vazgeçerek ilişkileri normalleştirmek için yeni bir yaklaşım göstermelerini tavsiye ediyorum" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Malazgirt Zaferi için paylaştığı Twitter mesajında "947 yıl önce #Malazgirt'ten kapılarını açtığı Anadolu'yu bize vatan olarak hediye eden Sultan Alparslan ve bütün şehitlerimize selam olsun!" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü için mesajlar paylaştı:

Malazgirt, Twitter'ın dünya geneli sıralamasında en çok paylaşılan etiketlerinden biri oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü için yaptığı konuşmada, "Malazgirt Zaferi, tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi" dedi.