Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçü

BBC Arşivlerinde Türkiye programında bu hafta, BBC'nin 1986 yılında Bulgaristan Türklerinin zorunlu göçüyle ilgili hazırladığı TV haberi var.

Dönemin BBC muhabirlerinden Peter Marshall tarafından hazırlanan haber, hem Bulgaristan hem Türkiye'de yapılmış çekimlerden oluşuyor.

Dönemin başbakanı Turgut Özal ve ilerleyen yıllarda Bulgaristan Başbakanı olan, o dönemde ise Bulgaristan Komünist Partisi Politbüro üyesi olan Andrei Lukanov, haberde röportaj yapılan yetkililer arasında yer alıyor.

Hem Türkiye-Bulgaristan sınırında hem de Bulgaristan tarafından görüşülen Türkler ise, karşılaştıkları sorunları anlatıyor.

BBC'nin Türkiye 60 yıllık arşivleri her hafta BBC Türkçe'de

BBC Arşivlerinde Türkiye, BBC'nin 60 yıllık arşivlerini ilk kez internet ortamında ve Türkçe alt yazılı olarak izleyicilerle paylaşıyor.

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